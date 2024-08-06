Отправлено: - 23:23

юля елиссева:

Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией. Их армия сейчас самая боеспособная в мире.

Цитата:.....Юлинька проведут они ну наши военные учения,с самой боеспособной в мире,а потом попросят присоеденится и как потом быть....не смогут отказать или откажут а как быть если снова не дай бог январские сабытия захлеснут....армия у чёрта на куличках на учениях против ОДКБ то есть союзников по безопасности кто нас защитит.......перед тем как такие комметарии писать вы Юлинька хоть немножко сначала подумайте это ведь не так трудно...или?