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≡ Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49793
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:14
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В августе в Новосибирской области в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ пройдут специальные учения.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5501
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 22:06
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
нацистских злопыхателей

Могу перечислить этих злопыхателей. Из последних зампред Госдумы Толстой, ранее были депутаты Никонов, Федоров, про мелочь типа телевизионных ведущих даже не говорю!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1464
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 23:23
#16
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Цитата:
юля елиссева:
Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией. Их армия сейчас самая боеспособная в мире.


.....Юлинька проведут они ну наши военные учения,с самой боеспособной в мире,а потом попросят присоеденится и как потом быть....не смогут отказать или откажут а как быть если снова не дай бог январские сабытия захлеснут....армия у чёрта на куличках на учениях против ОДКБ то есть союзников по безопасности кто нас защитит.

......перед тем как такие комметарии писать вы Юлинька хоть немножко сначала подумайте это ведь не так трудно...или?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39899
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 07.08.24 - 00:03
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
если снова не дай бог январские сабытия захлеснут

Ладно то чесать, какие события, у нас каждый год бывшие президенты что то мутят?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1464
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 07.08.24 - 00:36
#18
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Цитата:
111:
Ладно то чесать, какие события, у нас каждый год бывшие президенты что то мутят?


.....чё перебрал сегодня сколько у нас то бывших один единственный и не повторимый,сегодняшний не слыхал чтоб что то мутил,если у тебя есть инфо поделись с нами..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1464
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 07.08.24 - 00:40
#19
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Цитата:
maxsaf:
Вот, смотрите, у нас союзнические отношения с Казахстаном, можно сказать, братские. Мы члены одного оборонного блока ОДКБ, мы члены одной экономической организации (ЕАЭС – AR). Ну кому в голову в России может прийти портить отношение с Казахстаном по каким бы то ни было там вопросам? Это чушь, понимаете? Мы заинтересованы в укреплении таких отношений», – заявил Владимир Путин


.....перестать кому обьясняешь там кострюлька ......кипит что не слышишь...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39899
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 07.08.24 - 00:44
#20
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
один единственный и не повторимый,сегодняшний не слыхал

Нет, ты не прав
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