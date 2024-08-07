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≡ Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49793
Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 00:01
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Министр внутренних дел Ержан Саденов во время заседания правительства заявил, что в Казахстане ряд объектов образования охраняют пенсионеры и вахтеры, а потому не исключен пронос опасных веществ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39899
Re: Охранники в школах должны иметь служебное оружие - МВД
Отправлено: 07.08.24 - 00:01
#1
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Ерунда все это думаю
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