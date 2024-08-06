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Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49793
Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 20:38
В МВД разъяснили требования по тонировке стекол. Согласно Правилам дорожного движения транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов, отметили в ведомстве.
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b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4540
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 20:38
А у нас собирают авто с заводской тонировкой?
Или надо заказывать отдельно?
Или надо заказывать отдельно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 287
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 21:28
Нужно в экзаменационные билеты поставить вопросы, касающиеся затемненных стекол в авто и других вопросов, насчет безопасности на дорогах! Будущий водитель обязан знать на все 100 %! Если не знает, то дать еще 1 шанс пересдавать для получения прав водителя через 3 года! Всех "шумахеров", кто не соблюдает ПДД, лишать права вождения сроком на 7 лет! "Бухариков" и "лишенцев" без прав, но сели за руль, вообще не давать возможности получить водительские права, лишая их по суду пожизненно! Ведь они психически нездоровы, если не могут не употребить спиртное! Когда они пешком ходит, то меньше с ними проблем!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 899
Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 21:33
Цитата:
Я думаю, что борьба не должна быть однобокой! За некорректно установленные знаки, неправильную разметку, плохие дороги тоже наказывать! И чиновников, принимающий такие работы, и халтурящих подрядчиков! Сколько у нас случаев - стоит знак "Движение по (трем) полосам", а самих полос - четыре. Ну это так, первый пример из множества. За неработающие светофоры тоже предлагаю ввести ответственность. Может быть тогда уполномоченные лица и организации начнут отвечать за свою деятельность и деньги, вкладываемые в нее.
абике:
кто не соблюдает ПДД,
кто не соблюдает ПДД,
Я думаю, что борьба не должна быть однобокой! За некорректно установленные знаки, неправильную разметку, плохие дороги тоже наказывать! И чиновников, принимающий такие работы, и халтурящих подрядчиков! Сколько у нас случаев - стоит знак "Движение по (трем) полосам", а самих полос - четыре. Ну это так, первый пример из множества. За неработающие светофоры тоже предлагаю ввести ответственность. Может быть тогда уполномоченные лица и организации начнут отвечать за свою деятельность и деньги, вкладываемые в нее.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 695
Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 22:17
Комментарий проходит проверку.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1464
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 23:42
Цитата:
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.
....если непонятно ещё раз статью перечитайте...
bgb:
А у нас собирают авто с заводской тонировкой? Или надо заказывать отдельно?
А у нас собирают авто с заводской тонировкой? Или надо заказывать отдельно?
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.
....если непонятно ещё раз статью перечитайте...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1464
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 06.08.24 - 23:50
Цитата:
......наши Европейские друзья нас не поймут даже у них нет таких жёстких законов,с такими мыслями Абике надо посторожней не то санкции введут на наши природные ресурсы кто потом покупать будет,соседям ненадо своих достаточно Китаю так они по дешёвки всё прикупят ели уже практически всё скупили...
абике:
еще 1 шанс пересдавать для получения прав водителя через 3 года! Всех "шумахеров", кто не соблюдает ПДД, лишать права вождения сроком на 7 лет! "Бухариков" и "лишенцев" без прав, но сели за руль, вообще не давать возможности получить водительские права, лишая их по суду пожизненно! Ведь они психически нездоровы, если не могут не употребить спиртное! Когда они пешком ходит, то меньше с ними проблем!
еще 1 шанс пересдавать для получения прав водителя через 3 года! Всех "шумахеров", кто не соблюдает ПДД, лишать права вождения сроком на 7 лет! "Бухариков" и "лишенцев" без прав, но сели за руль, вообще не давать возможности получить водительские права, лишая их по суду пожизненно! Ведь они психически нездоровы, если не могут не употребить спиртное! Когда они пешком ходит, то меньше с ними проблем!
......наши Европейские друзья нас не поймут даже у них нет таких жёстких законов,с такими мыслями Абике надо посторожней не то санкции введут на наши природные ресурсы кто потом покупать будет,соседям ненадо своих достаточно Китаю так они по дешёвки всё прикупят ели уже практически всё скупили...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39899
Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД
Отправлено: 07.08.24 - 00:01
В принципе хоть тут правильно
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