Отправлено: - 23:50

абике:

еще 1 шанс пересдавать для получения прав водителя через 3 года! Всех "шумахеров", кто не соблюдает ПДД, лишать права вождения сроком на 7 лет! "Бухариков" и "лишенцев" без прав, но сели за руль, вообще не давать возможности получить водительские права, лишая их по суду пожизненно! Ведь они психически нездоровы, если не могут не употребить спиртное! Когда они пешком ходит, то меньше с ними проблем!

Цитата:......наши Европейские друзья нас не поймут даже у них нет таких жёстких законов,с такими мыслями Абике надо посторожней не то санкции введут на наши природные ресурсы кто потом покупать будет,соседям ненадо своих достаточно Китаю так они по дешёвки всё прикупят ели уже практически всё скупили...