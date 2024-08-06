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≡ Подросток в коме - Мотоциклиста сбили в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49793
Подросток в коме - Мотоциклиста сбили в центре Костаная
Отправлено: 06.08.24 - 22:40
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ДТП произошло сегодня, 6 августа, вечером на перекрестке улиц Алтынсарина и Толстого, напротив входа в Центральный сквер. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
784
Re: Подросток в коме - Мотоциклиста сбили в центре Костаная
Отправлено: 06.08.24 - 22:40
#1
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о! хорошо! одним двухколесным болваном меньше. привести в чувство и неподъемный штраф навесить за управление тс без водительского удостоверения. а если без каски, то и за это в довесок.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1464
Re: Подросток в коме - Мотоциклиста сбили в центре Костаная
Отправлено: 06.08.24 - 23:37
#2
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Цитата:
Карачун:
о! хорошо! одним двухколесным болваном меньше.

.....ну не злорадствуйте Курачун этот балван чейто сын или внук, у родствинников большое горе,а если на его месте оказался ваш сын, родственник вы также злорадствовали я так понимаю?Завтро пойдёте и подскользнётесь на арбузной корке ударитесь головой,потеряете сознание и болбанёт вас инсульт,молодёжь будет прохотить,да и не помогут посмеются скажут так ему и надо.....
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