Отправлено: - 23:37

Карачун:

о! хорошо! одним двухколесным болваном меньше.

Цитата:.....ну не злорадствуйте Курачун этот балван чейто сын или внук, у родствинников большое горе,а если на его месте оказался ваш сын, родственник вы также злорадствовали я так понимаю?Завтро пойдёте и подскользнётесь на арбузной корке ударитесь головой,потеряете сознание и болбанёт вас инсульт,молодёжь будет прохотить,да и не помогут посмеются скажут так ему и надо.....