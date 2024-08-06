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≡ Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49791
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:14
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В августе в Новосибирской области в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ пройдут специальные учения.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5501
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 22:06
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
нацистских злопыхателей

Могу перечислить этих злопыхателей. Из последних зампред Госдумы Толстой, ранее были депутаты Никонов, Федоров, про мелочь типа телевизионных ведущих даже не говорю!
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