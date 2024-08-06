Re: Изъятия накоплений из ЕНПФ резко выросли в июле

Отправлено: - 21:40

Наконец убеждаемся, что сколько волка не корми, все равно он в лес смотрит, а дармоеды решают свой меркантильный вопрос, в надежде, что гос-во будет с 2030 года кормить и поить будущих стариков за счет других из пенсионного фонда! Халява скоро закончится, если налоговые комитеты, антикоррупционное ведомство, департаменты госдоходов, Правительство страны займутся выявлением таких схем! Нужно видимо Президенту кому-то дать пинка!