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vofkakst:



Цитата:Так ведь это не моё мнение, я согласен, эксперт из меня никакой! Я всего навсего привел определение агрессии, зафиксированного Конвенцией ООН и мнение большинства стран ООН проголосовавших за резолюцию ГенАссамблеи признающие Россию государством-агрессором в отношении Украины . В чем тут неумность ума не приложу!