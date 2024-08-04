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≡ Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49791
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
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Какие проблемы обсуждались на форуме? Их было множество: использование в медиа-производстве искусственного интеллекта, новые РR-технологии, процессы медиатизации, медиа-критики, медиа-экологии… Всего не перечислить. Говорили и о войне.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
899
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 06.08.24 - 19:08
#30
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39894
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 06.08.24 - 19:33
#31
Комментарий удален модератором.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
899
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 06.08.24 - 19:36
#32
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39894
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 06.08.24 - 19:59
#33
Комментарий удален модератором.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
899
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 06.08.24 - 20:25
#34
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5501
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 06.08.24 - 20:35
#35
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Цитата:
vofkakst:
Путин_агрессор

А он не агрессор? Странно по моему научный факт!
Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.
Это из конвенции Генассамблеи ООН. Напомните сколько государств входящих в ООН признали Россию агрессором кажется 142?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
899
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 06.08.24 - 21:28
#36
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В попытках показать свое экспертное мнение, вы забыли о том, что статья -о форуме для масс-медиа.
Притягивать иное, НЕ относящееся -не особо умный ход.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5501
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 06.08.24 - 21:48
#37
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Цитата:
vofkakst:

Так ведь это не моё мнение, я согласен, эксперт из меня никакой! Я всего навсего привел определение агрессии, зафиксированного Конвенцией ООН и мнение большинства стран ООН проголосовавших за резолюцию ГенАссамблеи признающие Россию государством-агрессором в отношении Украины . В чем тут неумность ума не приложу!
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