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≡ Изъятия накоплений из ЕНПФ резко выросли в июле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49791
Изъятия накоплений из ЕНПФ резко выросли в июле
Отправлено: 06.08.24 - 20:46
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В июле число обращений в ЕНПФ за снятием пенсионных накоплений выросло на 64%, а снятая сумма – на 81%, сообщили в аналитическом центре Первого кредитного бюро. Аналитики связывают это с дискуссиями об ограничении снятия пенсионных накоплений.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4540
Re: Изъятия накоплений из ЕНПФ резко выросли в июле
Отправлено: 06.08.24 - 20:46
#1
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Цитата:
В Отбасы банке подтвердили, что под видом оплаты за якобы оказанные услуги некоторые стоматологические клиники помогали обналичивать деньги.
Источник:

Интересно, что не какой-то госорган заявил, а частный банк.
Банк знает больше уполномоченных госорганов, кто и как занимается обналом и выводом денег из ЕНПФ, но не принимает никаких действий по пресечению незаконной деятельности.
Банк сам, получается, нарушает закон?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
287
Re: Изъятия накоплений из ЕНПФ резко выросли в июле
Отправлено: 06.08.24 - 21:40
#2
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Наконец убеждаемся, что сколько волка не корми, все равно он в лес смотрит, а дармоеды решают свой меркантильный вопрос, в надежде, что гос-во будет с 2030 года кормить и поить будущих стариков за счет других из пенсионного фонда! Халява скоро закончится, если налоговые комитеты, антикоррупционное ведомство, департаменты госдоходов, Правительство страны займутся выявлением таких схем! Нужно видимо Президенту кому-то дать пинка!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5501
Изъятия накоплений из ЕНПФ резко выросли в июле
Отправлено: 06.08.24 - 21:51
#3
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Цитата:
bgb:
частный банк.

Отбасы банк на 100 процентов принадлежит государству!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5501
Re: Изъятия накоплений из ЕНПФ резко выросли в июле
Отправлено: 06.08.24 - 21:59
#4
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Цитата:
абике:
дармоеды решают свой

Всё дело в том, что так называемые "дармоеды" из года в год наблюдают насколько неэффективно государство распоряжается их накоплениями и пытаются как то лучше распорядиться сбережениями! Что пенсионная система Казахстана не справляется со своими обязанностями, признают даже в правительстве!
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