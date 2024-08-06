Отправлено: - 18:29

111:

Там у меня братан двоюродный гражданин РК недавно умер при странных обстоятельствах, еще 15 июля закопали в Челябинске, мать ничего не говорит. Думал сперва что на войне умер, нет говорят. Но как его там закопали просто так, не могу понять. Вот неделю назад как узнали. Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..

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