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Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49791
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:14
В августе в Новосибирской области в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ пройдут специальные учения.
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Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 16:14
Желаю всем нашим подписывать контракт с Россией и идти воевать.
Только так можно обучиться искусству войны.
А не держать китайские автоматы и кричать за Путина.
Только так можно обучиться искусству войны.
А не держать китайские автоматы и кричать за Путина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16513
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:21
Цитата:
участие граждан рк в военных конфликтах третьей страны у нас проходит как наемничество
опасно пишешь)
товарищ майор может за такое зацепиться как оправдание или подстрекательство
111:
Желаю всем нашим подписывать контракт с Россией и идти воевать.
Желаю всем нашим подписывать контракт с Россией и идти воевать.
участие граждан рк в военных конфликтах третьей страны у нас проходит как наемничество
опасно пишешь)
товарищ майор может за такое зацепиться как оправдание или подстрекательство
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:30
Цитата:
Так могут не граждане же, мой племяш же подписал, будучи уже гражданином России.
Можно сказать всем нашим гражданам России, там тем более с этим проблем нет.
А, контракт не с Россией же, а с Минобороны, тут да,
[Исправлено: 111, 06.08.2024 - 17:37]
abaika95:
участие граждан рк в
участие граждан рк в
Так могут не граждане же, мой племяш же подписал, будучи уже гражданином России.
Можно сказать всем нашим гражданам России, там тем более с этим проблем нет.
А, контракт не с Россией же, а с Минобороны, тут да,
[Исправлено: 111, 06.08.2024 - 17:37]
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:33
Там у меня братан двоюродный гражданин РК недавно умер при странных обстоятельствах, еще 15 июля закопали в Челябинске, мать ничего не говорит.
Думал сперва что на войне умер, нет говорят.
Но как его там закопали просто так, не могу понять.
Вот неделю назад как узнали.
Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..
Думал сперва что на войне умер, нет говорят.
Но как его там закопали просто так, не могу понять.
Вот неделю назад как узнали.
Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3458
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 16:48
Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией. Их армия сейчас самая боеспособная в мире.
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:52
Цитата:
Так там не воруют.
А военные России, примазанные к Шойгу, наворовали на этих сборах 11 триллионов чего то там.
Нашим видно тоже что то попадает
юля елиссева:
Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией
Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией
Так там не воруют.
А военные России, примазанные к Шойгу, наворовали на этих сборах 11 триллионов чего то там.
Нашим видно тоже что то попадает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3458
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 17:49
Цитата:
воруют, но в последние годы СБУ работает активно и всех воров активно лоявят и сажают.
111:
Так там не воруют.
Так там не воруют.
воруют, но в последние годы СБУ работает активно и всех воров активно лоявят и сажают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 200
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 18:03
Как не пытаются поссорить две наши братские страны - ничего не получается у нацистских злопыхателей. И это очень здорово ! Фашистам и бандеровцам снова придётся лапки вверх подымать.
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 18:29
Цитата:
И как это к теме статьи относится?
111:
Там у меня братан двоюродный гражданин РК недавно умер при странных обстоятельствах, еще 15 июля закопали в Челябинске, мать ничего не говорит. Думал сперва что на войне умер, нет говорят. Но как его там закопали просто так, не могу понять. Вот неделю назад как узнали. Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..
Там у меня братан двоюродный гражданин РК недавно умер при странных обстоятельствах, еще 15 июля закопали в Челябинске, мать ничего не говорит. Думал сперва что на войне умер, нет говорят. Но как его там закопали просто так, не могу понять. Вот неделю назад как узнали. Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..
И как это к теме статьи относится?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1922
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 20:24
Цитата:
С какого перепугу Роися и Казахстан стали братскими странами? И кто ещё нацист тут можно поспорить..
Филипповна:
Как не пытаются поссорить две наши братские страны - ничего не получается у нацистских злопыхателей
Как не пытаются поссорить две наши братские страны - ничего не получается у нацистских злопыхателей
С какого перепугу Роися и Казахстан стали братскими странами? И кто ещё нацист тут можно поспорить..
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 20:54
Цитата:
"Мы искренне дорожим дружбой, партнерством и союзничеством с братским Казахстаном. И по правительственной линии у нас сформирована очень содержательная повестка. Есть большие возможности совместной работы, неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем рекордные цифры к концу года, и для этого есть все предпосылки. Успешно взаимодействуем на инвестиционном направлении. Российский бизнес участвует в 32 крупных проектах в Казахстане. Казахстанские коллеги также активно участвуют в проектах в Российской Федерации", - отметил Михаил Мишустин.
ПолиграфЪ Боярышников:
С какого перепугу Роися и Казахстан стали братскими странами?
С какого перепугу Роися и Казахстан стали братскими странами?
"Мы искренне дорожим дружбой, партнерством и союзничеством с братским Казахстаном. И по правительственной линии у нас сформирована очень содержательная повестка. Есть большие возможности совместной работы, неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем рекордные цифры к концу года, и для этого есть все предпосылки. Успешно взаимодействуем на инвестиционном направлении. Российский бизнес участвует в 32 крупных проектах в Казахстане. Казахстанские коллеги также активно участвуют в проектах в Российской Федерации", - отметил Михаил Мишустин.
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 21:02
Цитата:
Вот, смотрите, у нас союзнические отношения с Казахстаном, можно сказать, братские. Мы члены одного оборонного блока ОДКБ, мы члены одной экономической организации (ЕАЭС – AR). Ну кому в голову в России может прийти портить отношение с Казахстаном по каким бы то ни было там вопросам? Это чушь, понимаете? Мы заинтересованы в укреплении таких отношений», – заявил Владимир Путин
ПолиграфЪ Боярышников:
С какого перепугу Роися и Казахстан стали братскими странами?
С какого перепугу Роися и Казахстан стали братскими странами?
Вот, смотрите, у нас союзнические отношения с Казахстаном, можно сказать, братские. Мы члены одного оборонного блока ОДКБ, мы члены одной экономической организации (ЕАЭС – AR). Ну кому в голову в России может прийти портить отношение с Казахстаном по каким бы то ни было там вопросам? Это чушь, понимаете? Мы заинтересованы в укреплении таких отношений», – заявил Владимир Путин
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7009
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 21:17
Во время кантарских событий к президенту Токаеву явились бывший премьер Масимов и сенатор Нигматуллин с предложением добровольно покинуть пост и даже предлагали целый чемодан наличными зелени. К удивлению переговорщиков Акорду уже охраняли гарные хлопцы из Росгвардии. После этих событии какие могут быть сомнения Как не пытаются поссорить две наши братские страны - ничего не получается у нацистских злопыхателей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10775
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 21:29
Цитата:
---Да ни как !
maxsaf:
И как это к теме статьи относится?
И как это к теме статьи относится?
---Да ни как !
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