Re: Требования по тонировке стекол автомобиля разъяснили в МВД

Отправлено: - 21:28

Нужно в экзаменационные билеты поставить вопросы, касающиеся затемненных стекол в авто и других вопросов, насчет безопасности на дорогах! Будущий водитель обязан знать на все 100 %! Если не знает, то дать еще 1 шанс пересдавать для получения прав водителя через 3 года! Всех "шумахеров", кто не соблюдает ПДД, лишать права вождения сроком на 7 лет! "Бухариков" и "лишенцев" без прав, но сели за руль, вообще не давать возможности получить водительские права, лишая их по суду пожизненно! Ведь они психически нездоровы, если не могут не употребить спиртное! Когда они пешком ходит, то меньше с ними проблем!