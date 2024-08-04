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≡ Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49788
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
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Какие проблемы обсуждались на форуме? Их было множество: использование в медиа-производстве искусственного интеллекта, новые РR-технологии, процессы медиатизации, медиа-критики, медиа-экологии… Всего не перечислить. Говорили и о войне.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
895
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 06.08.24 - 19:08
#30
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Цитата:
111:
зачем за мной бегаешь

И сейчас не перешли.

Это не я бегаю, это вы в каждой ветке паранойей брызжете) везде вам маньяки, воры, террористы, Путин_агрессор, и все в таком духе. В конфронтацию вступать не собираюсь, ибо смысла в том не будет.
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