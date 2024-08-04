Отправлено: - 19:08

111:

зачем за мной бегаешь

Цитата:И сейчас не перешли.Это не я бегаю, это вы в каждой ветке паранойей брызжете) везде вам маньяки, воры, террористы, Путин_агрессор, и все в таком духе. В конфронтацию вступать не собираюсь, ибо смысла в том не будет.