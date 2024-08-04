Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
Какие проблемы обсуждались на форуме? Их было множество: использование в медиа-производстве искусственного интеллекта, новые РR-технологии, процессы медиатизации, медиа-критики, медиа-экологии… Всего не перечислить. Говорили и о войне. Читать новость
У кого спросить? Я например не знаю. У меня до сих пор живет программист, это второй в нашем центральном ЦОНе, которому казах сделал ВНЖ. Он не зэк с СВО. Сдаю кстати за 110 тысяч, его только электроэнергия, остальное все мое.
111: Главно не просил и не стоял на коленях, как некоторые перед поляками..
....не поляки а немцы,не стою на коленях а честно зарабатываю,не ворою как некоторые колбасу и отруби,не клянчу у государства,преду пошью костюм с отливом и на Гаваи полечу потом приеду и машину с салона возьму,найму работяг и капитальный евроремонт сделаю дома,могу тебя взять подсобником памазком стройматериал подносить строительный мусор будешь сортировать и в контейнеры кладывать оплата достойная могу по дням неделям месячно....как захочешь.....сразу предупреждаю аванс не даю,а то дам потом ищи свещи тебя,бегай за тобой и самое главное без варовства ты ведь как мы знаем на руку не чист,что не было как с калбасой и отрубями у нас не социализм а капитализм...короче частная собственность
родом из Шанхая2022: Гаваи полечу потом приеду и машину с салона возьму,найму работяг и капитальный евроремонт сделаю дома,могу
Не, у меня по старым советским понятиям, не верь не бойся не проси. Умолять страны геев и становиться перед ними на колени, ну не могу, даже не уговаривай. Пусть у меня не будет машины или евроремонта, но все мое это мое, и я этому горжусь. Смотрю для тебя подсобники уже нелюди, кто мусор убирает. Ну да, вы за бабки быстро меняетесь. Я нет. К твоему сожалению, работаю один в семье и на свою семью. Жена не работает кстати. И не будет. У первого два красных диплома. Подрастут и остальные. Мне ваше копание в грязном белье у янки не нужно, даже если буду нищим, каким и был уже.
ACROS: Почему бы ей не съездит на этот форум за счёт НЕИЗВЕСТНОГО российского спонсора, если свои не дают
вот вас читаешь иногда какие то интересные вещи выдаете признавались что в высшей партийной школе еще учились человек понимает как этот мир устроен (кажется мне) а бац и как сморозите банальную глупость какую то)) как так получается?
главный вопрос который должен задавать исследователь и расследователь в любом деле это ЗАЧЕМ? мотив какой был у данного субьекта или обьекта? ЗАЧЕМ безымянный российский спонсор выделяет деньги костанайскому журналисту чтобы вывезти его в питер и там научить медиа грамотности? зачем ему это? что в россии журналистов не хватает? хватает) и мы прекрасно понимает что это за спонсор был и зачем ему именно костанай
зачем СССР за свой счет привозил к себе африканских и ближневосточных студентов и обучал у себя в универе им. Лумумбы? зачем американская организация ЮСЕЙД которая точно известно работает в спарке с ЦРУ ездит по миру и учит журналистов и лидеров мнений как надо РАБОТАТЬ и показывать информацию?
зачем это всё? ответ один формируется база агентов влияния для МЯГКОЙ СИЛЫ этих студентов отученых в РУДН мы теперь везде видим они ставшие уже генералами и офицерами армии Мали, Конго, Анголы, Ливии, судана и сирии помогают российскому африканскому корпусу продвигать военное влияние на территории юсейдовцев тоже везде видно, именно они авангард протестов по всему миру. так и у нас та же петрушка)
империи обучают и вербуют за свой счет себе союзников в третьих странах
abaika95: империи обучают и вербуют за свой счет себе союзников в третьих странах
Да, и где гарантия, что профессор не будет агитировать на войну наших студентов? Тут же понятно, что ФСБ с ней проработало заранее ходы. Ну такие вот и в Украине сейчас, наводят координаты российских ракет на объекты в Украине.
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