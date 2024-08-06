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Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49788
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:14
В августе в Новосибирской области в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ пройдут специальные учения.
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Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 16:14
Желаю всем нашим подписывать контракт с Россией и идти воевать.
Только так можно обучиться искусству войны.
А не держать китайские автоматы и кричать за Путина.
Только так можно обучиться искусству войны.
А не держать китайские автоматы и кричать за Путина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16513
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:21
Цитата:
участие граждан рк в военных конфликтах третьей страны у нас проходит как наемничество
опасно пишешь)
товарищ майор может за такое зацепиться как оправдание или подстрекательство
111:
Желаю всем нашим подписывать контракт с Россией и идти воевать.
Желаю всем нашим подписывать контракт с Россией и идти воевать.
участие граждан рк в военных конфликтах третьей страны у нас проходит как наемничество
опасно пишешь)
товарищ майор может за такое зацепиться как оправдание или подстрекательство
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:30
Цитата:
Так могут не граждане же, мой племяш же подписал, будучи уже гражданином России.
Можно сказать всем нашим гражданам России, там тем более с этим проблем нет.
А, контракт не с Россией же, а с Минобороны, тут да,
[Исправлено: 111, 06.08.2024 - 17:37]
abaika95:
участие граждан рк в
участие граждан рк в
Так могут не граждане же, мой племяш же подписал, будучи уже гражданином России.
Можно сказать всем нашим гражданам России, там тем более с этим проблем нет.
А, контракт не с Россией же, а с Минобороны, тут да,
[Исправлено: 111, 06.08.2024 - 17:37]
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:33
Там у меня братан двоюродный гражданин РК недавно умер при странных обстоятельствах, еще 15 июля закопали в Челябинске, мать ничего не говорит.
Думал сперва что на войне умер, нет говорят.
Но как его там закопали просто так, не могу понять.
Вот неделю назад как узнали.
Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..
Думал сперва что на войне умер, нет говорят.
Но как его там закопали просто так, не могу понять.
Вот неделю назад как узнали.
Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3458
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 16:48
Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией. Их армия сейчас самая боеспособная в мире.
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:52
Цитата:
Так там не воруют.
А военные России, примазанные к Шойгу, наворовали на этих сборах 11 триллионов чего то там.
Нашим видно тоже что то попадает
юля елиссева:
Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией
Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией
Так там не воруют.
А военные России, примазанные к Шойгу, наворовали на этих сборах 11 триллионов чего то там.
Нашим видно тоже что то попадает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3458
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 17:49
Цитата:
воруют, но в последние годы СБУ работает активно и всех воров активно лоявят и сажают.
111:
Так там не воруют.
Так там не воруют.
воруют, но в последние годы СБУ работает активно и всех воров активно лоявят и сажают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 200
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 18:03
Как не пытаются поссорить две наши братские страны - ничего не получается у нацистских злопыхателей. И это очень здорово ! Фашистам и бандеровцам снова придётся лапки вверх подымать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24237
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 18:29
Цитата:
И как это к теме статьи относится?
111:
Там у меня братан двоюродный гражданин РК недавно умер при странных обстоятельствах, еще 15 июля закопали в Челябинске, мать ничего не говорит. Думал сперва что на войне умер, нет говорят. Но как его там закопали просто так, не могу понять. Вот неделю назад как узнали. Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..
Там у меня братан двоюродный гражданин РК недавно умер при странных обстоятельствах, еще 15 июля закопали в Челябинске, мать ничего не говорит. Думал сперва что на войне умер, нет говорят. Но как его там закопали просто так, не могу понять. Вот неделю назад как узнали. Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..
И как это к теме статьи относится?
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