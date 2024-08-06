НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49788
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В августе в Новосибирской области в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ пройдут специальные учения.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39892
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 16:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желаю всем нашим подписывать контракт с Россией и идти воевать.
Только так можно обучиться искусству войны.
А не держать китайские автоматы и кричать за Путина.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16513
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Желаю всем нашим подписывать контракт с Россией и идти воевать.

участие граждан рк в военных конфликтах третьей страны у нас проходит как наемничество
опасно пишешь)
товарищ майор может за такое зацепиться как оправдание или подстрекательство
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39892
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
участие граждан рк в

Так могут не граждане же, мой племяш же подписал, будучи уже гражданином России.
Можно сказать всем нашим гражданам России, там тем более с этим проблем нет.
А, контракт не с Россией же, а с Минобороны, тут да,

[Исправлено: 111, 06.08.2024 - 17:37]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39892
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:33
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там у меня братан двоюродный гражданин РК недавно умер при странных обстоятельствах, еще 15 июля закопали в Челябинске, мать ничего не говорит.
Думал сперва что на войне умер, нет говорят.
Но как его там закопали просто так, не могу понять.
Вот неделю назад как узнали.
Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3458
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 16:48
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией. Их армия сейчас самая боеспособная в мире.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39892
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 16:52
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Военные учения лучше всего проводить сейчас совместно с украинской армией

Так там не воруют.
А военные России, примазанные к Шойгу, наворовали на этих сборах 11 триллионов чего то там.
Нашим видно тоже что то попадает
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3458
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 17:49
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Так там не воруют.

воруют, но в последние годы СБУ работает активно и всех воров активно лоявят и сажают.
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
200
Re: Казахстан примет участие в военных учениях на территории...
Отправлено: 06.08.24 - 18:03
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как не пытаются поссорить две наши братские страны - ничего не получается у нацистских злопыхателей. И это очень здорово ! Фашистам и бандеровцам снова придётся лапки вверх подымать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24237
Казахстан примет участие в военных учениях на территории России
Отправлено: 06.08.24 - 18:29
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Там у меня братан двоюродный гражданин РК недавно умер при странных обстоятельствах, еще 15 июля закопали в Челябинске, мать ничего не говорит. Думал сперва что на войне умер, нет говорят. Но как его там закопали просто так, не могу понять. Вот неделю назад как узнали. Что там вообще в России за беспредел с нашими мигрантами..

И как это к теме статьи относится?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS