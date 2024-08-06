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≡ Врачи Рудного борются за жизнь пострадавшей в ДТП женщины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49788
Врачи Рудного борются за жизнь пострадавшей в ДТП женщины
Отправлено: 06.08.24 - 17:10
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5 августа в Рудненскую городскую многопрофильную больницу поступила женщина 62 лет с множественными повреждениями костей черепа и мозга. Пациентка прооперирована и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7007
Re: Врачи Рудного борются за жизнь пострадавшей в ДТП женщины
Отправлено: 06.08.24 - 17:10
#1
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Надеюсь байкер установлен, задержан и дает признательные показания
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