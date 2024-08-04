Отправлено: - 16:01

ACROS:

Почему бы ей не съездит на этот форум за счёт НЕИЗВЕСТНОГО российского спонсора, если свои не дают

Цитата:вот вас читаешьиногда какие то интересные вещи выдаетепризнавались что в высшей партийной школе еще училисьчеловек понимает как этот мир устроен (кажется мне)а бац и как сморозите банальную глупость какую то))как так получается?главный вопрос который должен задавать исследователь и расследователь в любом деле это ЗАЧЕМ? мотив какой был у данного субьекта или обьекта?ЗАЧЕМ безымянный российский спонсор выделяет деньги костанайскому журналисту чтобы вывезти его в питер и там научить медиа грамотности?зачем ему это? что в россии журналистов не хватает?хватает) и мы прекрасно понимает что это за спонсор был и зачем ему именно костанайзачем СССР за свой счет привозил к себе африканских и ближневосточных студентов и обучал у себя в универе им. Лумумбы?зачем американская организация ЮСЕЙД которая точно известно работает в спарке с ЦРУ ездит по миру и учит журналистов и лидеров мнений как надо РАБОТАТЬ и показывать информацию?зачем это всё?ответ одинформируется база агентов влияния для МЯГКОЙ СИЛЫэтих студентов отученых в РУДН мы теперь везде видим они ставшие уже генералами и офицерами армии Мали, Конго, Анголы, Ливии, судана и сирии помогают российскому африканскому корпусу продвигать военное влияние на территорииюсейдовцев тоже везде видно, именно они авангард протестов по всему миру.так и у нас та же петрушка)империи обучают и вербуют за свой счет себе союзников в третьих странах