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≡ "Они хотят меня посадить" - Замначальника ОПН УП Костаная, обвиняемый в крышевании наркокурьеров, отказался отвечать на вопросы прокурора в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49786
"Они хотят меня посадить" - Замначальника ОПН УП Костаная, обвиняемый в крышевании наркокурьеров, отказался отвечать на вопросы прокурора в суде
Отправлено: 06.08.24 - 13:04
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Арман Амзе пояснил, что догадывался: за ним ведутся негласные следствия действия. Но только во время задержания понял, что около 1 млн тенге, которые нашли у него в машине, были мечеными и предоставлены ДКНБ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1921
Re: "Они хотят меня посадить" - Замначальника ОПН УП...
Отправлено: 06.08.24 - 13:04
#1
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Цитата:
- Вы говорите, что у вас была небольшая зарплата, приходилось добавлять на аренду жилья, вы брали кредиты. Как вы тогда смогли купить себе iPhone 14, который был при вам во время задержания? - спросила государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА.

- Я не буду отвечать - ответил Амзе.

Источник:


Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1921
Re: "Они хотят меня посадить" - Замначальника ОПН УП...
Отправлено: 06.08.24 - 13:08
#2
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Цитата:
Как вы тогда смогли купить себе iPhone 14, который был при вам во время задержания?

Источник:

НГ, вам реально необходим корректор для проверки правописания и пунктуации
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