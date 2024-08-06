- Вы говорите, что у вас была небольшая зарплата, приходилось добавлять на аренду жилья, вы брали кредиты. Как вы тогда смогли купить себе iPhone 14, который был при вам во время задержания? - спросила государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА.- Я не буду отвечать - ответил Амзе.Источник: