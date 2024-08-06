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≡ В Казахстане предложили увеличить размер базовой пенсии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49786
В Казахстане предложили увеличить размер базовой пенсии
Отправлено: 06.08.24 - 10:41
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Казахстанские эксперты в финансовой сфере направили ряд предложений касательно развития пенсионной системы страны. Одна из них рассказала о сути некоторых экспертных предложений.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1921
Re: В Казахстане предложили увеличить размер базовой пенсии
Отправлено: 06.08.24 - 10:41
#1
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Цитата:
Казахстанские эксперты в финансовой сфере

Источник:

Кто их назначал экспертами? И от чего имени они выступают? Самозванцы! Подчас, даже совершенно некомпетентное в некой производственно-технологической сфере лицо - мнит себя высоким профессионалом! Каждый суслик в поле агроном!
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