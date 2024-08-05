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≡ «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49783
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 16:18
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Глава города отметил: нарушений обнаружено не было, подрядчики успели в срок, проводился постоянный контроль и например корни деревьев не были повреждены
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:17
#15
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А так тут машин в аренду, тысячами..

Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
694
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 06.08.24 - 06:10
#16
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Цитата:
«У нас есть своя фишечка»


Я бы даже сказал целая"ФИШКА" по распилу бюджета
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5496
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 06.08.24 - 11:22
#17
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Цитата:
vofkakst:
В прошлом году из-за ремонтных работ в парке было дискомфортно с

Всё пропало, всё пропало, гипс снимают ... У нас на все действия власти одна реакция! Если ничего не делать, то сразу хейт, если что то делается, то мы сразу говорим, это распил бюджета, через год развалится! Не без оснований конечно,Но что мне нравится в нынешнем акиме города, что его действия поддаются общечеловеческой логике, не извращенной, чиновничьей, когда всё для того, чтобы отчитаться перед начальством, а обычной. В конце концов Кулагина помнят не только как Святого, но именно при нем появились цветы в городе в большом количестве.
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