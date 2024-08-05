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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 14:09
#9736
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Цитата:
Vit:
А по беларуски будет МАЛАКО. Так что все нормально. Получилось что то среднее молока)


Как, поговаривал Виктор Степанович Черномырдин, в свою бытность: Хотели как лучше, а получилось как всегда :-P :-P :-P .

Типа, как ранее было у китайцев: Адидас - Адидс.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 15:20
#9737
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Цитата:
Vit:
Зато им платят нормально. А у нас сколько продавцам платят? Что им приходится по выходным работать.

Ты думаешь продавцы по выходным работают потомучто зарплата маленькая а немцы не работали потомучто там большая?)))
Логика конечно)
Шахтеров пашущих в три смены вообще тогда жалко они же именно за маленькую зарплату пашут)Цитата:
Vit:
Они реально проводят выходной не в магазинах

Потомучто они закрыты))
Вот и не проводят
Были бы открыты немецкие выходные были бы такие же как у всего остального цивилизованного мира
До обеда поход по магазам
Закуп ништяков на вечер
Покупка одежды
А вечером парк аттракционов или катание на велике
Но немцев лишили части досуга Цитата:
Vit:
Там другая цивилизация. Отличаются от нас.

Конечно другая
Уровня 18 века
Где церковь может навязывать свои правила типа не работающих магазинов по воскресеньям)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
783
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 15:55
#9738
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Цитата:
Vit:
Они реально проводят выходной не в магазинах

Ну так только задуматься. Шлындание по магазинам=досуг. Че то бедностью попахивает, причем как в прямом так и в переносном смыслах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:01
#9739
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Цитата:
111:
Так откуда Не верь не бойся не проси?

Из песни Татушек :lol:

Цитата:
111:
Ну да, там мужчины женятся

Какой ужас :lol:

Цитата:
Гога:
---Сам понял , что написал ?Хотя ты все правильно написал , даже сам не понимая этого

Наврятли. Как вообще такое в интернет без справки пускают - не понимаю :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:15
#9740
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Цитата:
maxsaf:
Из песни Татушек

Понятно, погуглил и точно, они сделали какую то песню на эти советские слова.
Рад, что слушаешь Татушек до сих пор..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:17
#9741
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Даже не спит, любитель Татушек..
Поколение Zет, ничего советского не панимать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:18
#9742
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А вообще так

Не верь, не бойся, не проси» — тюремная поговорка, упомянутая А. И. Солженицыным в произведении «Архипелаг ГУЛАГ» и В. Т. Шаламовым в рассказе «Одиночный замер».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:20
#9743
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А это вот блондинка тупая, по ее словам

-Я впервые столкнулась с фразой "Не верь, не бойся, не проси!" в одноименной песне Тату, после которой она стала широко используемой в статусах в соцсетях среди молодежи. Под этой фразой в молодежных кругах подразумевалась независимость, наличие и отстаивание собственного мнения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:22
#9744
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Это версии геев

-Песня «Не верь, не бойся, не проси» стала одно из последних совместных работ продюсера Ивана Шаповалова с дуэтом «Тату». Иван Шаповалов так комментировал идею песни: «Не верь, не бойся, не проси — это принцип выживания», песня не содержит объединительного посыла, являясь апологетом протеста[2]. В клипе на песню, созданном автором слов Валерием Полиенко, можно увидеть кадры уличных протестов[2]. «Не верь, не бойся, не проси» также интерпретируется как ссылка на репрессии, с которыми сталкивается сообщество ЛГБТ[3].
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:28
#9745
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Цитата:
111:
А это вот блондинка тупая, по ее словам

Хм.
Поймал себя на мысли, что кого то напоминает, с Канады.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:33
#9746
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Цитата:
111:
Не верь, не бойся, не проси» — тюремная поговорка

Кому как не тебе знать тюремные поговорки ;-) это же ты у нас спец по отрубям и что-то там ты ворам делал вроде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:40
#9747
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Цитата:
maxsaf:
Кому как не тебе знать тюремные поговорки

Ну не приводя же в пример песенки для педофилов!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:42
#9748
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Цитата:
111:
Ну не приводя же в пример песенки для педофилов!

Ты что-то имеешь против группы Тату?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 18:36
#9749
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Цитата:
maxsaf:
Ты что-то имеешь против группы Тату?

Не дай Боже, што ты?
Мир, Труд, ЛГБТ и Май!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5495
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.08.24 - 00:01
#9750
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Цитата:
111:
Не верь, не бойся, не проси» — тюремная поговорка

Это не поговорка, это принципы выживания в тюрьме!
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