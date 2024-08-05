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≡ «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49782
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 16:18
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Глава города отметил: нарушений обнаружено не было, подрядчики успели в срок, проводился постоянный контроль и например корни деревьев не были повреждены
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:17
#15
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А так тут машин в аренду, тысячами..

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