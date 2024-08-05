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≡ «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49782
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 16:18
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Глава города отметил: нарушений обнаружено не было, подрядчики успели в срок, проводился постоянный контроль и например корни деревьев не были повреждены
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
890
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 16:18
#1
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Цитата:
в следующем году акимат выкупит ее и проведет аналогичные работы.

То есть третий год подряд (2023-2024-2025) парк будет летом в "разобранном виде"? Спасибо, уважаемый акимат! В прошлом году из-за ремонтных работ в парке было дискомфортно с детьми (коляска по песку не особо хорошо проезжает), в этом - так же. Что ж, как говорится, господь терпел и нам велел )))глядишь на третий год смогут завершить. Главное - чтобы не решили в 2025-2026 менять брусчатку, уложенную в 2023, иначе какой-то порочный круг получается....
Вот еще бы научились убавлять громкость музыки на поющем фонтане - рядом находиться (особенно с детьми) ну просто невыносимо.

[Исправлено: vofkakst, 05.08.2024 - 16:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 05.08.24 - 16:26
#2
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Ну ниче так, нормально и быстро заделали, не ожидал такой прыти от акимата..
Ну молодцы, ниче не скажешь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10774
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 05.08.24 - 22:42
#3
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Цитата:
111:
Ну ниче так, нормально и быстро заделали, не ожидал такой прыти от акимата.. Ну молодцы, ниче не скажешь.

-----Пора уже тебе в акимат переходить на подработку :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 22:48
#4
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Ниче так

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10774
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 05.08.24 - 22:50
#5
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Цитата:
111:

уже перешел
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 22:50
#6
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Гуляем

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 22:53
#7
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Раны деревьев закрашивают цветом хаки, чтоб незаметно было?

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10774
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 05.08.24 - 22:56
#8
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Цитата:
111:

---а где задний план ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 22:56
#9
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Зато дорожки широченные, тут все катаются

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:00
#10
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Ну и немного разного плана, и задний и передний

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:03
#11
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Ну да, работы еще много лежит

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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
693
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:05
#12
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
693
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:12
#13
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39883
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:16
#14
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Траву они сразу как то засаживают что ли, уде вовсю растет

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