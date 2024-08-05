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«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
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«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 16:18
Глава города отметил: нарушений обнаружено не было, подрядчики успели в срок, проводился постоянный контроль и например корни деревьев не были повреждены
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v
(Полноправные пользователи)
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«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 16:18
Цитата:
То есть третий год подряд (2023-2024-2025) парк будет летом в "разобранном виде"? Спасибо, уважаемый акимат! В прошлом году из-за ремонтных работ в парке было дискомфортно с детьми (коляска по песку не особо хорошо проезжает), в этом - так же. Что ж, как говорится, господь терпел и нам велел )))глядишь на третий год смогут завершить. Главное - чтобы не решили в 2025-2026 менять брусчатку, уложенную в 2023, иначе какой-то порочный круг получается....
Вот еще бы научились убавлять громкость музыки на поющем фонтане - рядом находиться (особенно с детьми) ну просто невыносимо.
[Исправлено: vofkakst, 05.08.2024 - 16:19]
в следующем году акимат выкупит ее и проведет аналогичные работы.
То есть третий год подряд (2023-2024-2025) парк будет летом в "разобранном виде"? Спасибо, уважаемый акимат! В прошлом году из-за ремонтных работ в парке было дискомфортно с детьми (коляска по песку не особо хорошо проезжает), в этом - так же. Что ж, как говорится, господь терпел и нам велел )))глядишь на третий год смогут завершить. Главное - чтобы не решили в 2025-2026 менять брусчатку, уложенную в 2023, иначе какой-то порочный круг получается....
Вот еще бы научились убавлять громкость музыки на поющем фонтане - рядом находиться (особенно с детьми) ну просто невыносимо.
[Исправлено: vofkakst, 05.08.2024 - 16:19]
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 05.08.24 - 16:26
Ну ниче так, нормально и быстро заделали, не ожидал такой прыти от акимата..
Ну молодцы, ниче не скажешь.
Ну молодцы, ниче не скажешь.
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 05.08.24 - 22:42
Цитата:
-----Пора уже тебе в акимат переходить на подработку
111:
Ну ниче так, нормально и быстро заделали, не ожидал такой прыти от акимата.. Ну молодцы, ниче не скажешь.
Ну ниче так, нормально и быстро заделали, не ожидал такой прыти от акимата.. Ну молодцы, ниче не скажешь.
-----Пора уже тебе в акимат переходить на подработку
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 22:48
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 05.08.24 - 22:50
Цитата:
уже перешел
111:
уже перешел
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 22:50
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 22:53
Re: «У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном...
Отправлено: 05.08.24 - 22:56
Цитата:
---а где задний план ?
111:
---а где задний план ?
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 22:56
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:00
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:03
N
(Пользователи)
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- 693
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:05
Комментарий проходит проверку.
N
(Пользователи)
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- 22.10.20
- Сообщений:
- 693
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:12
Комментарий проходит проверку.
«У нас есть своя фишечка» - Итоги ремонта в Центральном сквере прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 23:16
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