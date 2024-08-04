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"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49782
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 16:02
Министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК обратился к выпускникам, которые не смогли получить в этом году образовательный грант. Он призвал абитуриентов не терять надежду и заверил, что возможность получить заветный грант еще есть.
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"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 21:56
Цитата:
Не, мне ваши зэчьи приколы собирать за кем то гамно, не по приколу.
Мне даже свободней без таких как ты дышать, вздух как то свежее что ли стал..
родом из Шанхая2022:
шконку в контейнере для жилья приличную подберём,вообще обычно начинают со свинарника или коровника,это у называется у них пробецайт,если прошёл испытания бери больше
шконку в контейнере для жилья приличную подберём,вообще обычно начинают со свинарника или коровника,это у называется у них пробецайт,если прошёл испытания бери больше
Не, мне ваши зэчьи приколы собирать за кем то гамно, не по приколу.
Мне даже свободней без таких как ты дышать, вздух как то свежее что ли стал..
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 21:58
Цитата:
Сравнил то ли в 18 лет идти бичевать там, то ли после 24х лет идти звание за месяц получать и назад.
maxsaf:
, и на армию баллон не
, и на армию баллон не
Сравнил то ли в 18 лет идти бичевать там, то ли после 24х лет идти звание за месяц получать и назад.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1458
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 05.08.24 - 00:08
Цитата:
..... в начале наряды столовая,кочегарка,караул,дневальным на очки а потом может быть звание....ну как покажет себя,колбасу и хлеб под подушкой скажи чтоб не ел по ночам...
111:
Сравнил то ли в 18 лет идти бичевать там, то ли после 24х лет идти звание за месяц получать и назад.
Сравнил то ли в 18 лет идти бичевать там, то ли после 24х лет идти звание за месяц получать и назад.
..... в начале наряды столовая,кочегарка,караул,дневальным на очки а потом может быть звание....ну как покажет себя,колбасу и хлеб под подушкой скажи чтоб не ел по ночам...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1458
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 05.08.24 - 00:24
Цитата:
.......смотри осторожней свежим воздухом не задохнись был я помню случай такой,приехал как то в санаторий что туберкулёзный в Боровском там ведь сосновый бор люди приезжали курс личения проходили да озеро солёное,так он вышел из автобуса глотнул чистейшего соснового воздуха и помер....говорят городским был на узкой колее жил,там когда то кирпичный завод был сейчас его уже давно нету глину где брали мусорку зделали,так отвлёкся короче он тем воздухом тяжёлым дышал на заводе том работал было всё нормально,приехал в санаторий глотнул и помер....будь осторожней...
111:
Не, мне ваши зэчьи приколы собирать за кем то гамно, не по приколу. Мне даже свободней без таких как ты дышать, вздух как то свежее что ли стал..
Не, мне ваши зэчьи приколы собирать за кем то гамно, не по приколу. Мне даже свободней без таких как ты дышать, вздух как то свежее что ли стал..
.......смотри осторожней свежим воздухом не задохнись был я помню случай такой,приехал как то в санаторий что туберкулёзный в Боровском там ведь сосновый бор люди приезжали курс личения проходили да озеро солёное,так он вышел из автобуса глотнул чистейшего соснового воздуха и помер....говорят городским был на узкой колее жил,там когда то кирпичный завод был сейчас его уже давно нету глину где брали мусорку зделали,так отвлёкся короче он тем воздухом тяжёлым дышал на заводе том работал было всё нормально,приехал в санаторий глотнул и помер....будь осторожней...
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 00:44
Цитата:
Я не готов терпеть унижения ради богатых янки, и не уговаривай!
Каждой твари своё..
родом из Шанхая2022:
. в начале наряды столовая,
. в начале наряды столовая,
Я не готов терпеть унижения ради богатых янки, и не уговаривай!
Каждой твари своё..
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 42
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 07:26
Цитата:
Какие Вузы сын закончил ?
111:
Вычислительная техника и информационные сети, второй диплом Вычислительная техника и программное обеспечение.
Вычислительная техника и информационные сети, второй диплом Вычислительная техника и программное обеспечение.
Какие Вузы сын закончил ?
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 12:04
Цитата:
Он Вузы не заканчивал, политех два раза, один раз, потом год тот же политех, это условие универа было, чтоб туда попасть.
А закончил кадетскую школу в Рудном.
simkst:
Какие Вузы сын закончил ?
Какие Вузы сын закончил ?
Он Вузы не заканчивал, политех два раза, один раз, потом год тот же политех, это условие универа было, чтоб туда попасть.
А закончил кадетскую школу в Рудном.
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 12:22
Цитата:
----Так что , нет высшего образования ?
111:
Он Вузы не заканчивал
Он Вузы не заканчивал
----Так что , нет высшего образования ?
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 42
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 12:24
Цитата:
Рудненский политех ?
111:
политех два раза
политех два раза
Рудненский политех ?
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 05.08.24 - 12:30
Цитата:
---Это высшее образование ?
111:
А закончил кадетскую школу в Рудном.
А закончил кадетскую школу в Рудном.
---Это высшее образование ?
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 12:36
Цитата:
Нет, костанайский, который на Армане
simkst:
Рудненский политех ?
Рудненский политех ?
Нет, костанайский, который на Армане
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 12:37
Цитата:
Тебе неизвестно что это такое?
Гога:
Это высшее образование ?
Это высшее образование ?
Тебе неизвестно что это такое?
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 12:40
Цитата:
Нет конечно, откуда высшему взяться, если поступил после 9го класса?
В этом году поступил на грант в Универ, теперь через три года будет.
Гога:
Так что , нет высшего образования ?
Так что , нет высшего образования ?
Нет конечно, откуда высшему взяться, если поступил после 9го класса?
В этом году поступил на грант в Универ, теперь через три года будет.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6331
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 22:40
Цитата:
Точно так же, почти ОДИН в ОДИН, на заре Независимости говорил тогдашний президент Назарбаев- и за ТРИДЦАТЬ лет Тауельсыздыка без ЕДИНОГО выстрела РАЗВАЛИЛ сельское хозяйство и разбомбил все сельские поселения.
родом из Шанхая2022:
.а зачем они нам нужны у нас много природных рисурсов мы им ресурсы а мы покупаем у них продукты питания авто одежду и прочее что нам потребно, мы ведь богатая страна,
.а зачем они нам нужны у нас много природных рисурсов мы им ресурсы а мы покупаем у них продукты питания авто одежду и прочее что нам потребно, мы ведь богатая страна,
Точно так же, почти ОДИН в ОДИН, на заре Независимости говорил тогдашний президент Назарбаев- и за ТРИДЦАТЬ лет Тауельсыздыка без ЕДИНОГО выстрела РАЗВАЛИЛ сельское хозяйство и разбомбил все сельские поселения.
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