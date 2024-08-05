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≡ Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49782
Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?
Отправлено: 05.08.24 - 21:51
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До 2019 года работодатели могли устанавливать самую низкую зарплату - на уровне прожиточного минимума. Затем МРОТ был повышен, но методология его определения не была понятной. И теперь Казахстан может стать третьей страной в СНГ, где ратифицируют Конвенцию об установлении минимальной заработной платы.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1364
Re: Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270...
Отправлено: 05.08.24 - 21:51
#1
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так вот в чем дело: налоги нужно больше, значит. а то, что после этого все цены взлетят в небеса, это пусть.
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