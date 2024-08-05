Отправлено: - 21:51

До 2019 года работодатели могли устанавливать самую низкую зарплату - на уровне прожиточного минимума. Затем МРОТ был повышен, но методология его определения не была понятной. И теперь Казахстан может стать третьей страной в СНГ, где ратифицируют Конвенцию об установлении минимальной заработной платы.