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Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?
Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?
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