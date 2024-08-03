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≡ В чем сила египетская? Семейный отдых в Шарм-аль-Шейхе оказался бюджетным и противоречивым
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49781
В чем сила египетская? Семейный отдых в Шарм-аль-Шейхе оказался бюджетным и противоречивым
Отправлено: 03.08.24 - 12:09
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Долгожданный отпуск в конце июня - начале июля я провел на пляже Египта. Впервые выбрался вместе с семьей на отдых за пределы СНГ. Египет привлекал нас безвизом, морем и отличным от нас колоритом. И он не подвел, оставив самые противоречивые впечатления - бедной, но очень красивой африканской страны.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10009
В чем сила египетская? Семейный отдых в Шарм-аль-Шейхе оказался бюджетным и противоречивым
Отправлено: 03.08.24 - 20:46
#30
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Цитата:
Эл-починно:
Это как же изголодать то нужно, при Оль Инклюзив, чтобы ночью такой жор пробрал?

В 7 вечера ужин,а в 12 ночи опять кушать хочется,5 часов прошло так что норм.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3371
В чем сила египетская? Семейный отдых в Шарм-аль-Шейхе оказался бюджетным и противоречивым
Отправлено: 03.08.24 - 20:55
#31
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Цитата:
Добринцофф:
В 7 вечера ужин,а в 12 ночи опять кушать хочется,5 часов прошло так что норм.

Ох лукавите господин Добринцофф, ужин с семи, а в некоторых отеля и с шести вечера и до 21.00 - 22.00 в Египте.
ПС - разве, что шерь-мал-шейх, с Хургадой, разные разнарядки, по туристам получают

[Исправлено: Эл-починно, 03.08.2024 - 22:43]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10009
В чем сила египетская? Семейный отдых в Шарм-аль-Шейхе оказался бюджетным и противоречивым
Отправлено: 04.08.24 - 00:20
#32
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Цитата:
Эл-починно:
ужин с семи, а в некоторых отеля и с шести вечера и до 21.00 - 22.00 в Египте.

Всё правильно,только я не могу съесть на день вперёд,в 7 вечера я поужинал,в 22.00 ресторан закрылся,а в 12 ночи опять кушать хочется.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15166
Re: В чем сила египетская? Семейный отдых в Шарм-аль-Шейхе...
Отправлено: 05.08.24 - 19:02
#33
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Цитата:
Добринцофф:

Ого 8 часов ехать на автобусе, да ещё с будуна я б не выдержал.) Учитывая что алкашка халявная, там походу все с будуна каждый день. Значит надо сразу в первый день ехать на пирамиды, а потом уже море, бар, ретро-дискотека и девочки.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15166
В чем сила египетская? Семейный отдых в Шарм-аль-Шейхе оказался бюджетным и противоречивым
Отправлено: 05.08.24 - 19:05
#34
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Кстати туда одинокие женщины приезжают отдыхать? Замутить романтические вечера с кем нибудь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39875
В чем сила египетская? Семейный отдых в Шарм-аль-Шейхе оказался бюджетным и противоречивым
Отправлено: 05.08.24 - 20:02
#35
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Цитата:
Vit:
Кстати туда одинокие женщины приезжают отдыхать?

Костанайки не устраивают чем то?
А дорожные?
По моему они на каждой трассе кучкуются.
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