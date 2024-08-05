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≡ Приговор по делу о непостроенных банях огласили в суде в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49781
Приговор по делу о непостроенных банях огласили в суде в Костанае
Отправлено: 05.08.24 - 18:41
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Сергей Бабин обвиняется в мошенничестве. Он договаривался с потерпевшими, что построит им бани, брал предоплату, но бань клиенты так и не дождались. В суде они просили лишить подсудимого свободы. Что решил суд?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7006
Re: Приговор по делу о непостроенных банях огласили в суде в...
Отправлено: 05.08.24 - 18:41
#1
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Жалко парня. Я видел его рекламу,эти бани стоили девятьсот тысяч и если судить по рекламе они достоины такой цены, тогда я подумал, а маржа то совсем незначительная, и если бы не было своей бани я тоже был бы среди жертв этого Остапа,на поверку Бендер оказался алчным и жадным, за что и погорел.
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