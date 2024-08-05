Re: Приговор по делу о непостроенных банях огласили в суде в...

Отправлено: - 18:41

Жалко парня. Я видел его рекламу,эти бани стоили девятьсот тысяч и если судить по рекламе они достоины такой цены, тогда я подумал, а маржа то совсем незначительная, и если бы не было своей бани я тоже был бы среди жертв этого Остапа,на поверку Бендер оказался алчным и жадным, за что и погорел.