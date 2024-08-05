Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 14:09
Цитата:
Как, поговаривал Виктор Степанович Черномырдин, в свою бытность: Хотели как лучше, а получилось как всегда .
Типа, как ранее было у китайцев: Адидас - Адидс.
Vit:
А по беларуски будет МАЛАКО. Так что все нормально. Получилось что то среднее молока)
А по беларуски будет МАЛАКО. Так что все нормально. Получилось что то среднее молока)
Как, поговаривал Виктор Степанович Черномырдин, в свою бытность: Хотели как лучше, а получилось как всегда .
Типа, как ранее было у китайцев: Адидас - Адидс.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16511
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 15:20
Цитата:
Ты думаешь продавцы по выходным работают потомучто зарплата маленькая а немцы не работали потомучто там большая?)))
Логика конечно)
Шахтеров пашущих в три смены вообще тогда жалко они же именно за маленькую зарплату пашут)Цитата:
Потомучто они закрыты))
Вот и не проводят
Были бы открыты немецкие выходные были бы такие же как у всего остального цивилизованного мира
До обеда поход по магазам
Закуп ништяков на вечер
Покупка одежды
А вечером парк аттракционов или катание на велике
Но немцев лишили части досуга Цитата:
Конечно другая
Уровня 18 века
Где церковь может навязывать свои правила типа не работающих магазинов по воскресеньям)
Vit:
Зато им платят нормально. А у нас сколько продавцам платят? Что им приходится по выходным работать.
Зато им платят нормально. А у нас сколько продавцам платят? Что им приходится по выходным работать.
Ты думаешь продавцы по выходным работают потомучто зарплата маленькая а немцы не работали потомучто там большая?)))
Логика конечно)
Шахтеров пашущих в три смены вообще тогда жалко они же именно за маленькую зарплату пашут)Цитата:
Vit:
Они реально проводят выходной не в магазинах
Они реально проводят выходной не в магазинах
Потомучто они закрыты))
Вот и не проводят
Были бы открыты немецкие выходные были бы такие же как у всего остального цивилизованного мира
До обеда поход по магазам
Закуп ништяков на вечер
Покупка одежды
А вечером парк аттракционов или катание на велике
Но немцев лишили части досуга Цитата:
Vit:
Там другая цивилизация. Отличаются от нас.
Там другая цивилизация. Отличаются от нас.
Конечно другая
Уровня 18 века
Где церковь может навязывать свои правила типа не работающих магазинов по воскресеньям)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 783
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 15:55
Цитата:
Ну так только задуматься. Шлындание по магазинам=досуг. Че то бедностью попахивает, причем как в прямом так и в переносном смыслах.
Vit:
Они реально проводят выходной не в магазинах
Они реально проводят выходной не в магазинах
Ну так только задуматься. Шлындание по магазинам=досуг. Че то бедностью попахивает, причем как в прямом так и в переносном смыслах.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:01
Цитата:
Из песни Татушек
Цитата:
Какой ужас
Цитата:
Наврятли. Как вообще такое в интернет без справки пускают - не понимаю
111:
Так откуда Не верь не бойся не проси?
Так откуда Не верь не бойся не проси?
Из песни Татушек
Цитата:
111:
Ну да, там мужчины женятся
Ну да, там мужчины женятся
Какой ужас
Цитата:
Гога:
---Сам понял , что написал ?Хотя ты все правильно написал , даже сам не понимая этого
---Сам понял , что написал ?Хотя ты все правильно написал , даже сам не понимая этого
Наврятли. Как вообще такое в интернет без справки пускают - не понимаю
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:15
Цитата:
Понятно, погуглил и точно, они сделали какую то песню на эти советские слова.
Рад, что слушаешь Татушек до сих пор..
maxsaf:
Из песни Татушек
Из песни Татушек
Понятно, погуглил и точно, они сделали какую то песню на эти советские слова.
Рад, что слушаешь Татушек до сих пор..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:17
Даже не спит, любитель Татушек..
Поколение Zет, ничего советского не панимать..
Поколение Zет, ничего советского не панимать..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:18
А вообще так
Не верь, не бойся, не проси» — тюремная поговорка, упомянутая А. И. Солженицыным в произведении «Архипелаг ГУЛАГ» и В. Т. Шаламовым в рассказе «Одиночный замер».
Не верь, не бойся, не проси» — тюремная поговорка, упомянутая А. И. Солженицыным в произведении «Архипелаг ГУЛАГ» и В. Т. Шаламовым в рассказе «Одиночный замер».
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:20
А это вот блондинка тупая, по ее словам
-Я впервые столкнулась с фразой "Не верь, не бойся, не проси!" в одноименной песне Тату, после которой она стала широко используемой в статусах в соцсетях среди молодежи. Под этой фразой в молодежных кругах подразумевалась независимость, наличие и отстаивание собственного мнения.
-Я впервые столкнулась с фразой "Не верь, не бойся, не проси!" в одноименной песне Тату, после которой она стала широко используемой в статусах в соцсетях среди молодежи. Под этой фразой в молодежных кругах подразумевалась независимость, наличие и отстаивание собственного мнения.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:22
Это версии геев
-Песня «Не верь, не бойся, не проси» стала одно из последних совместных работ продюсера Ивана Шаповалова с дуэтом «Тату». Иван Шаповалов так комментировал идею песни: «Не верь, не бойся, не проси — это принцип выживания», песня не содержит объединительного посыла, являясь апологетом протеста[2]. В клипе на песню, созданном автором слов Валерием Полиенко, можно увидеть кадры уличных протестов[2]. «Не верь, не бойся, не проси» также интерпретируется как ссылка на репрессии, с которыми сталкивается сообщество ЛГБТ[3].
-Песня «Не верь, не бойся, не проси» стала одно из последних совместных работ продюсера Ивана Шаповалова с дуэтом «Тату». Иван Шаповалов так комментировал идею песни: «Не верь, не бойся, не проси — это принцип выживания», песня не содержит объединительного посыла, являясь апологетом протеста[2]. В клипе на песню, созданном автором слов Валерием Полиенко, можно увидеть кадры уличных протестов[2]. «Не верь, не бойся, не проси» также интерпретируется как ссылка на репрессии, с которыми сталкивается сообщество ЛГБТ[3].
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:28
Цитата:
Хм.
Поймал себя на мысли, что кого то напоминает, с Канады.
111:
А это вот блондинка тупая, по ее словам
А это вот блондинка тупая, по ее словам
Хм.
Поймал себя на мысли, что кого то напоминает, с Канады.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:33
Цитата:
Кому как не тебе знать тюремные поговорки это же ты у нас спец по отрубям и что-то там ты ворам делал вроде.
111:
Не верь, не бойся, не проси» — тюремная поговорка
Не верь, не бойся, не проси» — тюремная поговорка
Кому как не тебе знать тюремные поговорки это же ты у нас спец по отрубям и что-то там ты ворам делал вроде.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:40
Цитата:
Ну не приводя же в пример песенки для педофилов!
maxsaf:
Кому как не тебе знать тюремные поговорки
Кому как не тебе знать тюремные поговорки
Ну не приводя же в пример песенки для педофилов!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 16:42
Цитата:
Ты что-то имеешь против группы Тату?
111:
Ну не приводя же в пример песенки для педофилов!
Ну не приводя же в пример песенки для педофилов!
Ты что-то имеешь против группы Тату?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 18:36
Цитата:
Не дай Боже, што ты?
Мир, Труд, ЛГБТ и Май!
maxsaf:
Ты что-то имеешь против группы Тату?
Ты что-то имеешь против группы Тату?
Не дай Боже, што ты?
Мир, Труд, ЛГБТ и Май!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать