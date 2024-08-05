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≡ Зарплата выше президентской - Прения по иску кандидата в главврачи горбольницы прошли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49781
Зарплата выше президентской - Прения по иску кандидата в главврачи горбольницы прошли в суде Костаная
Отправлено: 05.08.24 - 17:42
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Управлять эффективно больницей может тот, кто получал соответствующее экономическое образование. А Балгужин его получил. Это всё есть у него. Нет у него одного - он не входит в "команду", которая имеет право работать на руководящем посту, - сказал представитель истца.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1918
Re: Зарплата выше президентской - Прения по иску кандидата в...
Отправлено: 05.08.24 - 17:42
#1
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Цитата:
предоставил он бумагу ьлдбкл по окончанию конкурса,

Источник:

Что новое! Или это результат ЕГЭ?Цитата:
- Он скрывает те нарушения, которые допускают руководители. Это причина, по которой неэффективное управление происходит в больнице, почему появилась огромная кредиторская задолжность и почему некоторые получают зарплату больше, чем президент.

Источник:

А говорили что врачи нищенствуют! Цитата:
Когда обычный врач сидит сутками дежурит и не может получить даже миллион.

Источник:

Миллион в месяц, не хило однако!
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1405
Re: Зарплата выше президентской - Прения по иску кандидата в...
Отправлено: 05.08.24 - 18:02
#2
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Что в детской больнице, что в городской. Занимаются руководители не тем, чем должны заниматься.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7006
Re: Зарплата выше президентской - Прения по иску кандидата в...
Отправлено: 05.08.24 - 18:33
#3
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Чтобы получить этот миллион, надо принять все ночные дежурства, подмены отпускников и быть архангелом семи пядей во лбу.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
283
Re: Зарплата выше президентской - Прения по иску кандидата в...
Отправлено: 05.08.24 - 19:22
#4
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Минздрав-это бизнес, поэтому многие которые сидят на должностях не заинтересованы, чтобы были медицинские кадры. Отсюда миллионы по зарплате!
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