Отправлено: - 17:42

Управлять эффективно больницей может тот, кто получал соответствующее экономическое образование. А Балгужин его получил. Это всё есть у него. Нет у него одного - он не входит в "команду", которая имеет право работать на руководящем посту, - сказал представитель истца.