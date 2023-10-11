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Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Об этом миллиардер сообщил в своей соцсети X. По его словам, операция по чипированию состоялась 28 января, восстановление добровольца проходит хорошо. Маск уточнил, что первые полученные данные демонстрируют многообещающие результаты по обнаружению электрических импульсов нейронов мозга — так называемых спайков.В 2021 году Маск объяснил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.По его словам, имплант позволит пользоваться гаджетами людям с ограниченными возможностями — например, с параличом. Кроме того, миллиардер уверен, что его технология сможет помочь ослепшим людям вернуть зрение, а страдающим эпилепсией — избавиться от приступов.