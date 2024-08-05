Отправлено: - 15:20

Vit:

Зато им платят нормально. А у нас сколько продавцам платят? Что им приходится по выходным работать.

Vit:

Они реально проводят выходной не в магазинах

Vit:

Там другая цивилизация. Отличаются от нас.

Цитата:Ты думаешь продавцы по выходным работают потомучто зарплата маленькая а немцы не работали потомучто там большая?)))Логика конечно)Шахтеров пашущих в три смены вообще тогда жалко они же именно за маленькую зарплату пашут)Цитата:Потомучто они закрыты))Вот и не проводятБыли бы открыты немецкие выходные были бы такие же как у всего остального цивилизованного мираДо обеда поход по магазамЗакуп ништяков на вечерПокупка одеждыА вечером парк аттракционов или катание на великеНо немцев лишили части досуга Цитата:Конечно другаяУровня 18 векаГде церковь может навязывать свои правила типа не работающих магазинов по воскресеньям)