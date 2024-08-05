Отправлено: - 16:18

в следующем году акимат выкупит ее и проведет аналогичные работы.

[Исправлено: vofkakst, 05.08.2024 - 16:19]

Цитата:То есть третий год подряд (2023-2024-2025) парк будет летом в "разобранном виде"? Спасибо, уважаемый акимат! В прошлом году из-за ремонтных работ в парке было дискомфортно с детьми (коляска по песку не особо хорошо проезжает), в этом - так же. Что ж, как говорится, господь терпел и нам велел )))глядишь на третий год смогут завершить. Главное - чтобы не решили в 2025-2026 менять брусчатку, уложенную в 2023, иначе какой-то порочный круг получается....Вот еще бы научились убавлять громкость музыки на поющем фонтане - рядом находиться (особенно с детьми) ну просто невыносимо.