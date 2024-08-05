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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16508
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 10:30
#9721
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Цитата:
Эл-починно:
А чего это Абайку сегодня не видно? В очереди за пивом стоит, а у меня всё дома!

По магазинам ходил
Все выходные
Есть така возможность у нас в диктатуре
У вас в свободолюбивой стране это нонсенс чтобы магазины работали и какать вечером можно было))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15164
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 11:36
#9722
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Цитата:
abaika95:
Зато им платят нормально. А у нас сколько продавцам платят? Что им приходится по выходным работать. Знаите на что я ещё обратил внимание. Мало машин По городу и много семейных пар катаются на велосипедах. Они реально проводят выходной не в магазинах А на прогулках с детьми. Там другая цивилизация. Отличаются от нас.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 11:59
#9723
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Цитата:
maxsaf:
Жил, но там был девиз "Быстрее, выше, сильнее", "Пролетарии всех стран,

Не надо пафоса только.
Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15.
И тд.
Так откуда Не верь не бойся не проси?
Эх ты.
Начинаешь врать изначально, потом вертишься как жук на сковороде, со своим гуголом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 12:01
#9724
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Цитата:
Vit:
Там другая цивилизация. Отличаются от нас.

Ну да, там мужчины женятся, зоофилы не стесняются целовать взасос собак при детях.
Тебе сиотрю все это нравится..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15164
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 12:18
#9725
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Цитата:
111: Тебе сиотрю все это нравится
Кстати не видел я тут мигрантов и геев. Походу вранье на российских телевизорах.а вот в РФ абсолютно зайди на любой склад, магазин, деревню, город их полно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10770
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 12:27
#9726
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Цитата:
111:
там мужчины женятся,

---Сам понял , что написал ?Хотя ты все правильно написал , даже сам не понимая этого :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39863
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 12:44
#9727
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Цитата:
Vit:
Кстати не видел я тут мигрантов и геев.

Не видел ни одного украинца или русского?
Насчет геев, они тебе что, трясти там должны?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5494
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 12:52
#9728
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Цитата:
Vit:
Походу вранье на российских телевизорах.а

Вот вот, прежде чем судить, нужно самому посмотреть! Пригожин тоже не обнаружил в Украине нацистов, но для Скептика мертвый глава "Вагнера" не авторитет видимо, тут живые военкоры в Телеграмме, взахлёб рассказывают сколько они нацистов за день поубивали, это да, это правда!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15164
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 12:55
#9729
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Цитата:
111:
Не видел ни одного украинца или русского?

Очень много русской речи в магазинах, в тц, на заправках. Наверно украинцы. Россиян то сюда не пускают. Ну и беларусов много, ну их легко отличить акцент очень сильный.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15164
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 12:57
#9730
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Цитата:
111:
Насчет геев, они тебе что, трясти там должны?

Ну я думал они ходят накрашеные. Там всякие маникюр, педикюр)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5494
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 12:58
#9731
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Я вон смотрел про путешествия. Москвичи ехали в Сочи через Воронеж, решили с трассы свернуть, впечатлений такая масса, что на антивоенную пропаганду потянуло! Здесь, кроме Красного и Белого и обязательных Озона с Вайлдберризом ничего со времён печенегов не изменилось, зачем нам новые земли, если эти обустроить не можем! Но это москвичи для них Россия тоже заграница :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 13:16
#9732
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Всем мира, добра и удачного дня!

Цитата:
Vit:
Кстати не видел я тут мигрантов и геев. Походу вранье на российских телевизорах. а вот в РФ абсолютно зайди на любой склад, магазин, деревню, город их полно.


Так, многие из целевой аудитории, которые смотрят ток-шоу, передачи великих россиян, говоря метафорически, дальше своих Хацапетовок, Урюпинсков и Талапкеров не выезжали и их более 90 процентов населения. Во всём виноваты проклятые американцы, европейцы и.т.д. Объективная реальность конечно другая, лапшу целевой аудитории никто не стряхивает, вот и бегают стар и млад, другим лапшу постоянно вешают :-o :-o :-o.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 13:31
#9733
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Недавно мне Шанхайский говорил, мол несчастную молочку и то не можем наладить покупаем у россиян. В магазинах полно молочной продукций собственного производства и импортное тоже присутствует, ЕАЭС понимаете ли :lol: :lol: :lol: .

Великие россияне не перестают удивлять. Ниже в видео в Краснодаре, где проживает пользователь Гога, он же Гоша и.т.д. разработали продукт - называется Молока. Во как, при этом, основная доля чуда продукта составляет растительное масло, на этикетке написано 3,2%. Вот, грамотеи ответьте, разве грамотно написано Молока?

Ну и в Питере на одной из улиц, якобы в рамках эксперимента уложили асфальт с запахом клубники, для какой аудитории?

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 05.08.2024 - 14:34]

[Исправлено: Kairat stayer, 05.08.2024 - 14:36]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 13:50
#9734
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Цитата:
saba:
Я вон смотрел про путешествия. Москвичи ехали в Сочи через Воронеж, решили с трассы свернуть, впечатлений такая масса, что на антивоенную пропаганду потянуло! Здесь, кроме Красного и Белого и обязательных Озона с Вайлдберризом ничего со времён печенегов не изменилось, зачем нам новые земли, если эти обустроить не можем! Но это москвичи для них Россия тоже заграница


Тоже смотрел, 24 июля отмечал, процитирую, как обычно самого себя, давно не цитировал, пожалуйста:

Kairat stayer: Ниже в видео у Антона Хардина, россиянка говорит: у нас охренеть сколько много территорий, века не хватит его обустроить, в Воронежской области ещё от печенегов с половцами не отошли и.т.д.

На мой взгляд, если заморозят конфликт, с уступками и.т.д. тогда Украина, навсегда будет потеряна для России. Не хотят великие россияне мирно и беззаботно прожить свою короткую жизнь, как говорит выше в видео красивая и умная с мозгами женщина москвичка, на бескрайних "превосходных" просторах необъятной родины, частично не отошедших от печенегов и половцев.

Подробнее здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15164
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 13:59
#9735
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот, грамотеи ответьте, разве грамотно написано Молока?

А по беларуски будет МАЛАКО. Так что все нормально. Получилось что то среднее молока)
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