Зато им платят нормально. А у нас сколько продавцам платят? Что им приходится по выходным работать. Знаите на что я ещё обратил внимание. Мало машин По городу и много семейных пар катаются на велосипедах. Они реально проводят выходной не в магазинах А на прогулках с детьми. Там другая цивилизация. Отличаются от нас.
maxsaf: Жил, но там был девиз "Быстрее, выше, сильнее", "Пролетарии всех стран,
Не надо пафоса только. Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15. И тд. Так откуда Не верь не бойся не проси? Эх ты. Начинаешь врать изначально, потом вертишься как жук на сковороде, со своим гуголом..
Вот вот, прежде чем судить, нужно самому посмотреть! Пригожин тоже не обнаружил в Украине нацистов, но для Скептика мертвый глава "Вагнера" не авторитет видимо, тут живые военкоры в Телеграмме, взахлёб рассказывают сколько они нацистов за день поубивали, это да, это правда!
Я вон смотрел про путешествия. Москвичи ехали в Сочи через Воронеж, решили с трассы свернуть, впечатлений такая масса, что на антивоенную пропаганду потянуло! Здесь, кроме Красного и Белого и обязательных Озона с Вайлдберризом ничего со времён печенегов не изменилось, зачем нам новые земли, если эти обустроить не можем! Но это москвичи для них Россия тоже заграница
Vit: Кстати не видел я тут мигрантов и геев. Походу вранье на российских телевизорах. а вот в РФ абсолютно зайди на любой склад, магазин, деревню, город их полно.
Так, многие из целевой аудитории, которые смотрят ток-шоу, передачи великих россиян, говоря метафорически, дальше своих Хацапетовок, Урюпинсков и Талапкеров не выезжали и их более 90 процентов населения. Во всём виноваты проклятые американцы, европейцы и.т.д. Объективная реальность конечно другая, лапшу целевой аудитории никто не стряхивает, вот и бегают стар и млад, другим лапшу постоянно вешают .
Недавно мне Шанхайский говорил, мол несчастную молочку и то не можем наладить покупаем у россиян. В магазинах полно молочной продукций собственного производства и импортное тоже присутствует, ЕАЭС понимаете ли .
Великие россияне не перестают удивлять. Ниже в видео в Краснодаре, где проживает пользователь Гога, он же Гоша и.т.д. разработали продукт - называется Молока. Во как, при этом, основная доля чуда продукта составляет растительное масло, на этикетке написано 3,2%. Вот, грамотеи ответьте, разве грамотно написано Молока?
Ну и в Питере на одной из улиц, якобы в рамках эксперимента уложили асфальт с запахом клубники, для какой аудитории?
saba: Я вон смотрел про путешествия. Москвичи ехали в Сочи через Воронеж, решили с трассы свернуть, впечатлений такая масса, что на антивоенную пропаганду потянуло! Здесь, кроме Красного и Белого и обязательных Озона с Вайлдберризом ничего со времён печенегов не изменилось, зачем нам новые земли, если эти обустроить не можем! Но это москвичи для них Россия тоже заграница
Тоже смотрел, 24 июля отмечал, процитирую, как обычно самого себя, давно не цитировал, пожалуйста:
Kairat stayer: Ниже в видео у Антона Хардина, россиянка говорит: у нас охренеть сколько много территорий, века не хватит его обустроить, в Воронежской области ещё от печенегов с половцами не отошли и.т.д.
На мой взгляд, если заморозят конфликт, с уступками и.т.д. тогда Украина, навсегда будет потеряна для России. Не хотят великие россияне мирно и беззаботно прожить свою короткую жизнь, как говорит выше в видео красивая и умная с мозгами женщина москвичка, на бескрайних "превосходных" просторах необъятной родины, частично не отошедших от печенегов и половцев.
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