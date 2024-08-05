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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Это называется корректировка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49778
Александр ОЛЕЙНИК: Это называется корректировка
Отправлено: 05.08.24 - 13:16
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Еду я по улице Топоркова – и упираюсь в пропасть. А пропасть эта как раз на том самом месте, где два года назад закатали асфальт и о котором отчитались на всех, какие только могут быть, брифингах и встречах с населением.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15164
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Это называется корректировка
Отправлено: 05.08.24 - 13:16
#1
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Цитата:
Ну что думаете? Вместе изменим жизнь к лучшему?

Да у нас повсюду так. Куда не ткни пальцем, везде чувствуется рука мастера)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39863
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Это называется корректировка
Отправлено: 05.08.24 - 13:26
#2
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Нифига себе, Пушкина до сих пор не сделали?
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3429
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Это называется корректировка
Отправлено: 05.08.24 - 14:08
#3
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Цитата:
111:
Нифига себе, Пушкина до сих пор не сделали?

Это же не Абая. Хотя по значимости оба равны. Так праздновали юбилей Пушкина наши водники.
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