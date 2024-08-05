Отправлено: - 10:30

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А чего это Абайку сегодня не видно? В очереди за пивом стоит, а у меня всё дома!

Цитата:По магазинам ходилВсе выходныеЕсть така возможность у нас в диктатуреУ вас в свободолюбивой стране это нонсенс чтобы магазины работали и какать вечером можно было))