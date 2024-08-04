Наивный интеллигентный пианист умер в тюрьме в Биробиджане. Протестовал против войны в Ютубе, подписчиков было всего 5 человек. Говорят от "сухой голодовки". Честно говоря не очень верится, если бы сильно ослаб, всегда имеется возможность ввести глюкозу внутривенно. Обычно такие смерти администрации колонии не нужны. Одно не пойму, неужели такие слабые выступления против войны действительно как то угрожают власти, что нужно сажать! Напомню,у него было всего 5 подписчиков!
Распоясались наши активисты, купили газированный напиток из Ирана и отправили на проверку, теперь требуют изъятия из продажи. Из нарушений, отсутствует знак ЕАС, надписи на иностранном языке, отсутствуют надписи на государственном и русском (услада для ушей Максафа) языках. Ни слова о вреде здоровью! Наверное сильно дешевый был?
Обычно я слежу за своим здоровьем. Могу долго выбирать какую колбасу купить. а тут было все сжато. Я точно помню Шымкент свх. Я пошёл в местный магаз купить картошки. Ну и решил сок взять. Этот самый гранат. Половину выпил и выкинул. Там не только "её" не хватает, он на вкус ужасный
111: И что? Это их слова? Ну ты гонишь конкретно, не жил никогда в СССР?
Жил, но там был девиз "Быстрее, выше, сильнее", "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", "пятилетку - за четыре года", а не твои эти "не верь, не бойся, не проси" ещё был "Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства", от него у тунеядцев пуканы взрывались. Поэтому можешь не читать последний лозунг
Эл-починно: Суббота - не воскресенье. Для особо одарённых
А собака-не торт
Ты сказал в выходные у вас все отдыхают Теперь оказывается не отдыхают ?Цитата:
Эл-починно: Ты не путай свою "цифилизацию" с человеческой. Какой нормальный человек пойдёт в три часа ночи в магазин, разве что Абайка
Ну например человек которому ЗАХОТЕЛОСЬ в магазин и у него есть такая возможность Человек с работы приехал вечером Кушать хочет А ниче не работает Цивилизация Да даже не ночью Человек в выходные работает к примеру Хочет сходить в магазин а они не пашут Всё против людей И это германия) Цитата:
maxsaf: Действительно. Абайка выставляет как преимущество возможность купить бухло и нажраться в три часа ночи. Клиника.
И нажраться и напиться и вообще лука сходить купить на завтрашней шашлык У тебя такая возможность тоже есть А у немцев нет У них детский лагерь а не страна
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