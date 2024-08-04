НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 648 из 649«1...646647648649»
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 05:52
#9706
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
то слишком много времени уделяем всяким разборкам и срачам.

Но согласитесь, без всего этого и форум сдохнет и неинтересно будет! Я даже за небольшое смягчение правил, немного друг друга подзадорить можно было бы!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 05:59
#9707
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ты не путай свою "цифилизацию" с человеческой.

У Олжаса Сулейменова есть:" Слово цивилизация он произносил как сифилизация"
Это я ни к чему, просто по ассоциации вспомнилось вдруг!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 06:43
#9708
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наивный интеллигентный пианист умер в тюрьме в Биробиджане. Протестовал против войны в Ютубе, подписчиков было всего 5 человек. Говорят от "сухой голодовки". Честно говоря не очень верится, если бы сильно ослаб, всегда имеется возможность ввести глюкозу внутривенно. Обычно такие смерти администрации колонии не нужны.
Одно не пойму, неужели такие слабые выступления против войны действительно как то угрожают власти, что нужно сажать! Напомню,у него было всего 5 подписчиков!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 06:55
#9709
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распоясались наши активисты, купили газированный напиток из Ирана и отправили на проверку, теперь требуют изъятия из продажи. Из нарушений, отсутствует знак ЕАС, надписи на иностранном языке, отсутствуют надписи на государственном и русском (услада для ушей Максафа) языках. Ни слова о вреде здоровью! Наверное сильно дешевый был?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 10:04
#9710
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Из нарушений, отсутствует знак ЕАС, надписи на иностранном языке, отсутствуют надписи на государственном и русском (услада для ушей Максафа) языках.

Как такой продукт мог попасть в Жана Казахстан без взяток?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15157
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 10:20
#9711
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: Наверное сильно дешевый был?
Обычно я слежу за своим здоровьем. Могу долго выбирать какую колбасу купить. а тут было все сжато. Я точно помню Шымкент свх. Я пошёл в местный магаз купить картошки. Ну и решил сок взять. Этот самый гранат. Половину выпил и выкинул. Там не только "её" не хватает, он на вкус ужасный
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 11:43
#9712
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Этот самый гранат. Половину выпил и выкинул. Там не

Тот был из Афганистана, там что то вредное для детей обнаружили, а этот из Ирана, ЗамЗам называется, что то типа Спрайта, вредного ничего не обнаружили кроме отсутствия знака и надписей!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 11:45
#9713
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Обычно я слежу за своим здоровьем. Могу долго выбирать какую колбасу купить. а тут было все

Я честно говоря вообще не слежу. В молодости был момент,в походе из лужи воду пил! Обошлось.

[Исправлено: saba, 04.08.2024 - 12:45]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 15:37
#9714
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно так, Герои России расстреляли других Героев, а лица то какие героические и клички..



Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 15:52
#9715
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего это Абайку сегодня не видно? В очереди за пивом стоит, а у меня всё дома! :lol: 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 23:18
#9716
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Ты очень странный. Подаешь очередную ложь и пытаешься опять на этом соврать..



Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 00:42
#9717
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
очень

И что?
Это их слова?
Ну ты гонишь конкретно, не жил никогда в СССР?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 09:51
#9718
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И что? Это их слова? Ну ты гонишь конкретно, не жил никогда в СССР?

Жил, но там был девиз "Быстрее, выше, сильнее", "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", "пятилетку - за четыре года", а не твои эти "не верь, не бойся, не проси" :lol: ещё был "Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства", от него у тунеядцев пуканы взрывались. Поэтому можешь не читать последний лозунг :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16508
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 10:24
#9719
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Суббота - не воскресенье. Для особо одарённых

А собака-не торт

Ты сказал в выходные у вас все отдыхают
Теперь оказывается не отдыхают ?Цитата:
Эл-починно:
Ты не путай свою "цифилизацию" с человеческой. Какой нормальный человек пойдёт в три часа ночи в магазин, разве что Абайка

Ну например человек которому ЗАХОТЕЛОСЬ в магазин и у него есть такая возможность
Человек с работы приехал вечером
Кушать хочет
А ниче не работает
Цивилизация
Да даже не ночью
Человек в выходные работает к примеру
Хочет сходить в магазин а они не пашут
Всё против людей
И это германия)
Цитата:
maxsaf:
Действительно. Абайка выставляет как преимущество возможность купить бухло и нажраться в три часа ночи. Клиника.

И нажраться и напиться и вообще лука сходить купить на завтрашней шашлык
У тебя такая возможность тоже есть
А у немцев нет
У них детский лагерь а не страна
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16508
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.08.24 - 10:28
#9720
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Мне вот интересно, ну уйдём мы из жизни, такие как Саба, Добринцеф , Максаф и таноми с Козловым, И что такие как Абайки им завладеют?

Кем завладеют? Жизнью? Или чем ?)
Мысли пожалуйста в порядок привели а то у тебя в стране все по регламенту а сознание храмает)
Профайл
Страница 648 из 649«1...646647648649»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS