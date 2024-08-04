Отправлено: - 10:24

Эл-починно:

Суббота - не воскресенье. Для особо одарённых

Эл-починно:

Ты не путай свою "цифилизацию" с человеческой. Какой нормальный человек пойдёт в три часа ночи в магазин, разве что Абайка

maxsaf:

Действительно. Абайка выставляет как преимущество возможность купить бухло и нажраться в три часа ночи. Клиника.

Цитата:А собака-не тортТы сказал в выходные у вас все отдыхаютТеперь оказывается не отдыхают ?Цитата:Ну например человек которому ЗАХОТЕЛОСЬ в магазин и у него есть такая возможностьЧеловек с работы приехал вечеромКушать хочетА ниче не работаетЦивилизацияДа даже не ночьюЧеловек в выходные работает к примеруХочет сходить в магазин а они не пашутВсё против людейИ это германия)Цитата:И нажраться и напиться и вообще лука сходить купить на завтрашней шашлыкУ тебя такая возможность тоже естьА у немцев нетУ них детский лагерь а не страна