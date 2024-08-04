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≡ "Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49775
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 16:02
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Министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК обратился к выпускникам, которые не смогли получить в этом году образовательный грант. Он призвал абитуриентов не терять надежду и заверил, что возможность получить заветный грант еще есть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39854
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 21:56
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
шконку в контейнере для жилья приличную подберём,вообще обычно начинают со свинарника или коровника,это у называется у них пробецайт,если прошёл испытания бери больше

Не, мне ваши зэчьи приколы собирать за кем то гамно, не по приколу.
Мне даже свободней без таких как ты дышать, вздух как то свежее что ли стал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39854
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 21:58
#16
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Цитата:
maxsaf:
, и на армию баллон не

Сравнил то ли в 18 лет идти бичевать там, то ли после 24х лет идти звание за месяц получать и назад.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1458
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 05.08.24 - 00:08
#17
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Цитата:
111:
Сравнил то ли в 18 лет идти бичевать там, то ли после 24х лет идти звание за месяц получать и назад.


..... в начале наряды столовая,кочегарка,караул,дневальным на очки а потом может быть звание....ну как покажет себя,колбасу и хлеб под подушкой скажи чтоб не ел по ночам...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1458
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 05.08.24 - 00:24
#18
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Цитата:
111:
Не, мне ваши зэчьи приколы собирать за кем то гамно, не по приколу. Мне даже свободней без таких как ты дышать, вздух как то свежее что ли стал..

.......смотри осторожней свежим воздухом не задохнись был я помню случай такой,приехал как то в санаторий что туберкулёзный в Боровском там ведь сосновый бор люди приезжали курс личения проходили да озеро солёное,так он вышел из автобуса глотнул чистейшего соснового воздуха и помер....говорят городским был на узкой колее жил,там когда то кирпичный завод был сейчас его уже давно нету глину где брали мусорку зделали,так отвлёкся короче он тем воздухом тяжёлым дышал на заводе том работал было всё нормально,приехал в санаторий глотнул и помер....будь осторожней...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39854
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 00:44
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
. в начале наряды столовая,

Я не готов терпеть унижения ради богатых янки, и не уговаривай!
Каждой твари своё..
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
41
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 05.08.24 - 07:26
#20
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Цитата:
111:
Вычислительная техника и информационные сети, второй диплом Вычислительная техника и программное обеспечение.


Какие Вузы сын закончил ?
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