Отправлено: - 11:45

Vit:

Обычно я слежу за своим здоровьем. Могу долго выбирать какую колбасу купить. а тут было все

[Исправлено: saba, 04.08.2024 - 12:45]

Цитата:Я честно говоря вообще не слежу. В молодости был момент,в походе из лужи воду пил! Обошлось.