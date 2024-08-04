Отправлено: - 21:56

родом из Шанхая2022:

шконку в контейнере для жилья приличную подберём,вообще обычно начинают со свинарника или коровника,это у называется у них пробецайт,если прошёл испытания бери больше

Цитата:Не, мне ваши зэчьи приколы собирать за кем то гамно, не по приколу.Мне даже свободней без таких как ты дышать, вздух как то свежее что ли стал..