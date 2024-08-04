Наивный интеллигентный пианист умер в тюрьме в Биробиджане. Протестовал против войны в Ютубе, подписчиков было всего 5 человек. Говорят от "сухой голодовки". Честно говоря не очень верится, если бы сильно ослаб, всегда имеется возможность ввести глюкозу внутривенно. Обычно такие смерти администрации колонии не нужны. Одно не пойму, неужели такие слабые выступления против войны действительно как то угрожают власти, что нужно сажать! Напомню,у него было всего 5 подписчиков!
Распоясались наши активисты, купили газированный напиток из Ирана и отправили на проверку, теперь требуют изъятия из продажи. Из нарушений, отсутствует знак ЕАС, надписи на иностранном языке, отсутствуют надписи на государственном и русском (услада для ушей Максафа) языках. Ни слова о вреде здоровью! Наверное сильно дешевый был?
Обычно я слежу за своим здоровьем. Могу долго выбирать какую колбасу купить. а тут было все сжато. Я точно помню Шымкент свх. Я пошёл в местный магаз купить картошки. Ну и решил сок взять. Этот самый гранат. Половину выпил и выкинул. Там не только "её" не хватает, он на вкус ужасный
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