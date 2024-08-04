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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 648 из 648«1...646647648
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 05:52
#9706
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Цитата:
Эл-починно:
то слишком много времени уделяем всяким разборкам и срачам.

Но согласитесь, без всего этого и форум сдохнет и неинтересно будет! Я даже за небольшое смягчение правил, немного друг друга подзадорить можно было бы!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 05:59
#9707
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Цитата:
Эл-починно:
Ты не путай свою "цифилизацию" с человеческой.

У Олжаса Сулейменова есть:" Слово цивилизация он произносил как сифилизация"
Это я ни к чему, просто по ассоциации вспомнилось вдруг!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 06:43
#9708
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Наивный интеллигентный пианист умер в тюрьме в Биробиджане. Протестовал против войны в Ютубе, подписчиков было всего 5 человек. Говорят от "сухой голодовки". Честно говоря не очень верится, если бы сильно ослаб, всегда имеется возможность ввести глюкозу внутривенно. Обычно такие смерти администрации колонии не нужны.
Одно не пойму, неужели такие слабые выступления против войны действительно как то угрожают власти, что нужно сажать! Напомню,у него было всего 5 подписчиков!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 06:55
#9709
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Распоясались наши активисты, купили газированный напиток из Ирана и отправили на проверку, теперь требуют изъятия из продажи. Из нарушений, отсутствует знак ЕАС, надписи на иностранном языке, отсутствуют надписи на государственном и русском (услада для ушей Максафа) языках. Ни слова о вреде здоровью! Наверное сильно дешевый был?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24231
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 10:04
#9710
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Цитата:
saba:
Из нарушений, отсутствует знак ЕАС, надписи на иностранном языке, отсутствуют надписи на государственном и русском (услада для ушей Максафа) языках.

Как такой продукт мог попасть в Жана Казахстан без взяток?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 10:20
#9711
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Цитата:
saba: Наверное сильно дешевый был?
Обычно я слежу за своим здоровьем. Могу долго выбирать какую колбасу купить. а тут было все сжато. Я точно помню Шымкент свх. Я пошёл в местный магаз купить картошки. Ну и решил сок взять. Этот самый гранат. Половину выпил и выкинул. Там не только "её" не хватает, он на вкус ужасный
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 11:43
#9712
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Цитата:
Vit:
Этот самый гранат. Половину выпил и выкинул. Там не

Тот был из Афганистана, там что то вредное для детей обнаружили, а этот из Ирана, ЗамЗам называется, что то типа Спрайта, вредного ничего не обнаружили кроме отсутствия знака и надписей!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 11:45
#9713
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Цитата:
Vit:
Обычно я слежу за своим здоровьем. Могу долго выбирать какую колбасу купить. а тут было все

Я честно говоря вообще не слежу. В молодости был момент,в походе из лужи воду пил! Обошлось.

[Исправлено: saba, 04.08.2024 - 12:45]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 15:37
#9714
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Прикольно так, Герои России расстреляли других Героев, а лица то какие героические и клички..



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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 15:52
#9715
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А чего это Абайку сегодня не видно? В очереди за пивом стоит, а у меня всё дома! :lol: 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24231
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.08.24 - 23:18
#9716
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Цитата:
111: Ты очень странный. Подаешь очередную ложь и пытаешься опять на этом соврать..



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