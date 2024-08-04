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Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в Костанае
Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49775
Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в Костанае
Отправлено: 04.08.24 - 12:53
Нарисован он на доме №1 в мкрн Юбилейный. Создатели - художники творческого объединения AirG Art. Спонсировал их автозавод Allur. Конкретную сумму, потраченную на мурал в пресс-службе предприятия «НГ» не назвали, но отметили, что это подарок городу от автозавода.
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Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 12:53
Художники хотели создать не просто красивую картину, а символ, который вдохновлял бы жителей и напоминал о славной истории города, - отметили в пресс-службе. - Главное сообщение произведения - это гордость за машиностроительное наследие Костаная и его культурное значение.
.....какая славная история от паработителей и ссыльных земли забирали и работать заставляли...
....Андрей всё что вы написали звонкие слова советских времён пятилетку за три года,какое наследие машиностроения Кустаная где оно было перечислить можете ? Да и зачем оглядыватся назад это вы нам приподносите что это скверное наследие каторое оставили триклятые коммуняки...
.....какая славная история от паработителей и ссыльных земли забирали и работать заставляли...
....Андрей всё что вы написали звонкие слова советских времён пятилетку за три года,какое наследие машиностроения Кустаная где оно было перечислить можете ? Да и зачем оглядыватся назад это вы нам приподносите что это скверное наследие каторое оставили триклятые коммуняки...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5492
Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в Костанае
Отправлено: 04.08.24 - 13:57
Цитата:
Какая каша у Вас в голове!
родом из Шанхая2022:
паработителей и
паработителей и
Какая каша у Вас в голове!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7004
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 14:34
герой олицетворяет трудолюбие и творческий потенциал жителей
Вы не поверите, герой картины один в один напоминает жителя Рудного по имени Союзбек,хоть бы никто недоумел его судиться с акиматом города, что его лицо без его ведома выставили на всеобщее обозрение
Вы не поверите, герой картины один в один напоминает жителя Рудного по имени Союзбек,хоть бы никто недоумел его судиться с акиматом города, что его лицо без его ведома выставили на всеобщее обозрение
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.08.08
- Сообщений:
- 1004
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 17:53
Мурал выполнен великолепно, ехал недавно в город со стороны Фёдоровки, был очень приятно удивлён. На расстоянии вообще изображение кажется трёхмерным, очень круто выглядит!
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4538
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 19:43
Еще бы машинки выпускаемые нарисовали...)))
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 19:48
Цитата:
......какая?
saba:
Какая каша у Вас в голове!
Какая каша у Вас в голове!
......какая?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5492
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 20:35
Цитата:
А Вы попробуйте свой пост прочитать, как будто не Вы его писали и что там можно понять? Какие то поработители и ссыльные, тут же пятилетка в три года, смысла нет во всем этом! Может смыслообразующая фраза, которая бы всё связала осталась в голове и Вы её просто не озвучили?
родом из Шанхая2022:
какая?
какая?
А Вы попробуйте свой пост прочитать, как будто не Вы его писали и что там можно понять? Какие то поработители и ссыльные, тут же пятилетка в три года, смысла нет во всем этом! Может смыслообразующая фраза, которая бы всё связала осталась в голове и Вы её просто не озвучили?
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 22:28
Цитата:
.....да я пробывал прочитать тоже не понял его... и вот это не могу понять....
- Главное сообщение произведения - это гордость за машиностроительное наследие Костаная и его культурное значение.Saba какая гордость один кинотеатр снесли второй собираются сносить нам вдалбливают в мозги что было при коммуняках это плохо теперь это машиностроительное наследие надо опредилиться с белыми мы или с красными...это наследие это не наследие дурдом какой то .....P.S.это не каша, это шестая палата в дурдоме давно плачет....
saba:
А Вы попробуйте свой пост прочитать, как будто не Вы его писали и что там можно понять? Какие то поработители и ссыльные, тут же пятилетка в три года, смысла нет во всем этом! Может смыслообразующая фраза, которая бы всё связала осталась в голове и Вы её просто не озвучили?
А Вы попробуйте свой пост прочитать, как будто не Вы его писали и что там можно понять? Какие то поработители и ссыльные, тут же пятилетка в три года, смысла нет во всем этом! Может смыслообразующая фраза, которая бы всё связала осталась в голове и Вы её просто не озвучили?
.....да я пробывал прочитать тоже не понял его... и вот это не могу понять....
- Главное сообщение произведения - это гордость за машиностроительное наследие Костаная и его культурное значение.Saba какая гордость один кинотеатр снесли второй собираются сносить нам вдалбливают в мозги что было при коммуняках это плохо теперь это машиностроительное наследие надо опредилиться с белыми мы или с красными...это наследие это не наследие дурдом какой то .....P.S.это не каша, это шестая палата в дурдоме давно плачет....
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