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≡ Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49775
Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в Костанае
Отправлено: 04.08.24 - 12:53
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Нарисован он на доме №1 в мкрн Юбилейный. Создатели - художники творческого объединения AirG Art. Спонсировал их автозавод Allur. Конкретную сумму, потраченную на мурал в пресс-службе предприятия «НГ» не назвали, но отметили, что это подарок городу от автозавода.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1458
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 12:53
#1
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Художники хотели создать не просто красивую картину, а символ, который вдохновлял бы жителей и напоминал о славной истории города, - отметили в пресс-службе. - Главное сообщение произведения - это гордость за машиностроительное наследие Костаная и его культурное значение.

.....какая славная история от паработителей и ссыльных земли забирали и работать заставляли...

....Андрей всё что вы написали звонкие слова советских времён пятилетку за три года,какое наследие машиностроения Кустаная где оно было перечислить можете ? Да и зачем оглядыватся назад это вы нам приподносите что это скверное наследие каторое оставили триклятые коммуняки...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в Костанае
Отправлено: 04.08.24 - 13:57
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
паработителей и

Какая каша у Вас в голове!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7004
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 14:34
#3
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герой олицетворяет трудолюбие и творческий потенциал жителей
Вы не поверите, герой картины один в один напоминает жителя Рудного по имени Союзбек,хоть бы никто недоумел его судиться с акиматом города, что его лицо без его ведома выставили на всеобщее обозрение
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1004
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 17:53
#4
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Мурал выполнен великолепно, ехал недавно в город со стороны Фёдоровки, был очень приятно удивлён. На расстоянии вообще изображение кажется трёхмерным, очень круто выглядит!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4538
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 19:43
#5
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Еще бы машинки выпускаемые нарисовали...)))
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1458
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 19:48
#6
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Цитата:
saba:
Какая каша у Вас в голове!

......какая? :-P :-P :-P
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5492
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 20:35
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
какая?

А Вы попробуйте свой пост прочитать, как будто не Вы его писали и что там можно понять? Какие то поработители и ссыльные, тут же пятилетка в три года, смысла нет во всем этом! Может смыслообразующая фраза, которая бы всё связала осталась в голове и Вы её просто не озвучили?
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1458
Re: Новый мурал, посвящённый машиностроителям, появился в...
Отправлено: 04.08.24 - 22:28
#8
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Цитата:
saba:
А Вы попробуйте свой пост прочитать, как будто не Вы его писали и что там можно понять? Какие то поработители и ссыльные, тут же пятилетка в три года, смысла нет во всем этом! Может смыслообразующая фраза, которая бы всё связала осталась в голове и Вы её просто не озвучили?


.....да я пробывал прочитать тоже не понял его... и вот это не могу понять....
- Главное сообщение произведения - это гордость за машиностроительное наследие Костаная и его культурное значение.Saba какая гордость один кинотеатр снесли второй собираются сносить нам вдалбливают в мозги что было при коммуняках это плохо теперь это машиностроительное наследие надо опредилиться с белыми мы или с красными...это наследие это не наследие дурдом какой то .....P.S.это не каша, это шестая палата в дурдоме давно плачет....
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