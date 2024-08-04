Отправлено: - 22:28

saba:

А Вы попробуйте свой пост прочитать, как будто не Вы его писали и что там можно понять? Какие то поработители и ссыльные, тут же пятилетка в три года, смысла нет во всем этом! Может смыслообразующая фраза, которая бы всё связала осталась в голове и Вы её просто не озвучили?

Цитата:.....да я пробывал прочитать тоже не понял его... и вот это не могу понять....- Главное сообщение произведения - это гордость за машиностроительное наследие Костаная и его культурное значение.Saba какая гордость один кинотеатр снесли второй собираются сносить нам вдалбливают в мозги что было при коммуняках это плохо теперь это машиностроительное наследие надо опредилиться с белыми мы или с красными...это наследие это не наследие дурдом какой то .....P.S.это не каша, это шестая палата в дурдоме давно плачет....