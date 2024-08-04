Re: Пнул ребенка, угрожал ножом: мужчина жестоко избил жену и...

Отправлено: - 21:58

Трехмесячного грудничка пнул! Это нелюдь, не поставленная компетентными органами своевременно на психиатрический учет! Таким нельзя вступать в брак или даже сожительство. Безнаказанность, проявленная гос-вом за 33 года после развала СССР всегда будет проявляться насилием со стороны психически нездорового биомусора! Будь это мужчина или женщина! Нужно гос-ву против биомусора применять адекватные меры, вплоть до смертной казни! Иначе пораженные мозги не излечишь!