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≡ Пнул ребенка, угрожал ножом: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь в Шымкенте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49775
Пнул ребенка, угрожал ножом: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь в Шымкенте
Отправлено: 04.08.24 - 19:27
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По словам юриста, 53-летний мужчина в ходе конфликта избил супругу, угрожал ей ножом, а затем пнул их трехмесячную дочь. Напомним, что в июне этого году вступил в силу Закон о бытовом насилии. В тот же день против него запустили петицию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15156
Re: Пнул ребенка, угрожал ножом: мужчина жестоко избил жену и...
Отправлено: 04.08.24 - 19:27
#1
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Развёлся. Трудно было понять. Растроился. Я даже за плакал. Заплакал потомучто трудно мне понять придательстство. Потом спросил у бога че мне делать отец. Он мне ответил. Отпусти её и жеви. Я всегда буду рядом. Он рядом. Я чувствую.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
282
Re: Пнул ребенка, угрожал ножом: мужчина жестоко избил жену и...
Отправлено: 04.08.24 - 21:58
#2
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Трехмесячного грудничка пнул! Это нелюдь, не поставленная компетентными органами своевременно на психиатрический учет! Таким нельзя вступать в брак или даже сожительство. Безнаказанность, проявленная гос-вом за 33 года после развала СССР всегда будет проявляться насилием со стороны психически нездорового биомусора! Будь это мужчина или женщина! Нужно гос-ву против биомусора применять адекватные меры, вплоть до смертной казни! Иначе пораженные мозги не излечишь!
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