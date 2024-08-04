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≡ Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49775
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 15:44
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Какие проблемы обсуждались на форуме? Их было множество: использование в медиа-производстве искусственного интеллекта, новые РR-технологии, процессы медиатизации, медиа-критики, медиа-экологии… Всего не перечислить. Говорили и о войне.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1456
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 20:01
#15
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Цитата:
111:
Не знаю кто. Учителям зэкам и педофилам? И кто же это?


...с тобой давно всё понятно деньги не пахнут..
...все здесь знают какой ты не подкупный и бизнес свой как начинал с колбасы , отрубей наш чистнейший представитель... :-P :-P :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 20:46
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
бизнес свой как начинал с колбасы , отрубей наш чистнейший представитель...

Главно не просил и не стоял на коленях, как некоторые перед поляками..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 20:48
#17
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Цитата:
Гога:
Так спроси

У кого спросить?
Я например не знаю.
У меня до сих пор живет программист, это второй в нашем центральном ЦОНе, которому казах сделал ВНЖ.
Он не зэк с СВО.
Сдаю кстати за 110 тысяч, его только электроэнергия, остальное все мое.

[Исправлено: 111, 04.08.2024 - 21:49]
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1456
Re: Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме...
Отправлено: 04.08.24 - 21:42
#18
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Цитата:
111:
Главно не просил и не стоял на коленях, как некоторые перед поляками..


....не поляки а немцы,не стою на коленях а честно зарабатываю,не ворою как некоторые колбасу и отруби,не клянчу у государства,преду пошью костюм с отливом и на Гаваи полечу потом приеду и машину с салона возьму,найму работяг и капитальный евроремонт сделаю дома,могу тебя взять подсобником памазком стройматериал подносить строительный мусор будешь сортировать и в контейнеры кладывать оплата достойная могу по дням неделям месячно....как захочешь.....сразу предупреждаю аванс не даю,а то дам потом ищи свещи тебя,бегай за тобой и самое главное без варовства ты ведь как мы знаем на руку не чист,что не было как с калбасой и отрубями у нас не социализм а капитализм...короче частная собственность :-) :-) :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 21:52
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Гаваи полечу потом приеду и машину с салона возьму,найму работяг и капитальный евроремонт сделаю дома,могу

Не, у меня по старым советским понятиям, не верь не бойся не проси.
Умолять страны геев и становиться перед ними на колени, ну не могу, даже не уговаривай.
Пусть у меня не будет машины или евроремонта, но все мое это мое, и я этому горжусь.
Смотрю для тебя подсобники уже нелюди, кто мусор убирает.
Ну да, вы за бабки быстро меняетесь.
Я нет.
К твоему сожалению, работаю один в семье и на свою семью.
Жена не работает кстати.
И не будет.
У первого два красных диплома.
Подрастут и остальные.
Мне ваше копание в грязном белье у янки не нужно, даже если буду нищим, каким и был уже.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24230
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 21:58
#20
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Цитата:
111:
по старым советским понятиям, не верь не бойся не проси. Умолять страны геев и становиться перед ними на колени, ну не могу, даже не уговаривай.

Не верь, не бойся, не проси - это слова из гейской песни группы Тату :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
Без обмена мнениями наука буксует - О чем говорили на форуме по проблемам развития масс-медиа в Санкт-Петербурге
Отправлено: 04.08.24 - 22:10
#21
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Цитата:
maxsaf:
Не верь, не бойся, не проси - это слова из гейской песни группы Тату

Ты очень странный.
Подаешь очередную ложь и пытаешься опять на этом соврать..
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