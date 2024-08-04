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≡ "Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49775
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 16:02
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Министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК обратился к выпускникам, которые не смогли получить в этом году образовательный грант. Он призвал абитуриентов не терять надежду и заверил, что возможность получить заветный грант еще есть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 04.08.24 - 16:02
#1
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Наш получил грант, бесплатно пошел на третий красный диплом.
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
40
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 16:43
#2
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Цитата:
111:
пошел на третий красный диплом.


Какие специальности ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6330
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 04.08.24 - 17:13
#3
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Зачем столько специалистов и именно с высшим образованием, тем более высшее образование в Казахстане по существу - ДЕГРАДИРОВАННО.
Стране нужны - сварщики, трактористы, водители, токаря, доярки, скотницы, каменщики, плотники и прочие рабочие специальности.
Значит нужно: - возрождать систему СПТУ и ГПТУ, выделяя гранты на обучения именно на эти рабочие специальности и завлекая молодёжь для работы на селе дешёвыми ( под 1-2 %) кредитами и льготным жильём от государства.

Мой первый директор, ещё в 80-х годах прошлого века, при посещении школы всегда говорил двоешникам и троешникам - трактор и база ждут вас.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 17:15
#4
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Цитата:
simkst:
Какие специальности ?

Что то по компам, вот, прочитал, Вычислительная техника и информационные сети, второй диплом Вычислительная техника и программное обеспечение.
А в универ Байтурсынова пошел тоже как то на такое же по компам.
Как называется еще не знаю
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
40
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 17:24
#5
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Цитата:
111:


опыт работы уже есть ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 17:32
#6
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Цитата:
simkst:
опыт работы уже есть ?

Он работает между учебой сейчас, в Озате, в этой, не выговариваю блин

КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий "Озат" Управления образования акимата Костанайской области


А сейчас пошел в Байтурсынова Информационные сети, какие то там технологии и робототехника, и то забыл, пока спросил.

[Исправлено: 111, 04.08.2024 - 18:42]
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1456
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 04.08.24 - 19:45
#7
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Цитата:
ACROS:
Зачем столько специалистов и именно с высшим образованием, тем более высшее образование в Казахстане по существу - ДЕГРАДИРОВАННО.
....это показать что мы высокообразованное государствоACROS:
Стране нужны - сварщики, трактористы, водители, токаря, доярки, скотницы, каменщики, плотники и прочие рабочие специальности. Значит нужно: - возрождать систему СПТУ и ГПТУ

.....а зачем они нам нужны у нас много природных рисурсов мы им ресурсы а мы покупаем у них продукты питания авто одежду и прочее что нам потребно, мы ведь богатая страна,правда что будут делать следующие поколения когда всё выкопают и выкачают вот это вопрос..... Цитата:
ACROS:
Мой первый директор, ещё в 80-х годах прошлого века, при посещении школы всегда говорил двоешникам и троешникам - трактор и база ждут вас.

....ну почему трактор и база,может ты в школе не был успешен,зато он прекрасный к примеру электрик,великолепно ремонтирует авто что к нему очередь кто в этом обсалютно ничего не понимает к стати с несколькими высшими образованиями....да и прочее...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10767
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 19:55
#8
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Цитата:
111:
бесплатно пошел на третий красный диплом.

---В Канаду отправишь ? Или все же в Австрию?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10767
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 19:57
#9
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Цитата:
111:

-----Марик , только для тебя лично -----
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10767
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 19:59
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
когда всё выкопают и выкачают вот это вопрос..... Цитата:

----А кого это волнует ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 20:51
#11
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Цитата:
Гога:
В Канаду отправишь ? Или все же в Австрию?

Если тут ему будет хорошо, то почему и не тут ему остаться?
Там уже когда закончит универ за 3 года, 24 будет, сам решит.
Там может и в армию пойдет, на месяц по моему после 24х лет, потом дальше учиться..

[Исправлено: 111, 04.08.2024 - 21:52]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24230
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 20:56
#12
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Цитата:
111:
Если тут ему будет хорошо, то почему и не тут ему остаться? Там уже когда закончит универ за 3 года, 24 будет, сам решит. Там может и в армию пойдет, на месяц по моему после 24х лет, потом дальше учиться..

Тебе методичку сменили или печень пробили? Ты смотрю, уже и патриотом опять заделался, и на армию баллон не катишь больше, и сына никуда не отправляешь. Переобуватор :lol:
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1456
Re: "Возможность есть": Министр науки обратился к не...
Отправлено: 04.08.24 - 21:01
#13
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Цитата:
Гога:
-В Канаду отправишь ? Или все же в Австрию?

.....незнаю Гога чем наши в Канаде занимаются,а в Европе сбором клубники яблок,короче сельхозработами,хай приезжают подсобим по землячески,шконку в контейнере для жилья приличную подберём,вообще обычно начинают со свинарника или коровника,это у называется у них пробецайт,если прошёл испытания бери больше кидай дальше, значит оставят нет,чемодан вокзал домой....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39852
"Возможность есть": Министр науки обратился к не получившим грант абитуриентам
Отправлено: 04.08.24 - 21:55
#14
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Цитата:
maxsaf:
Ты смотрю, уже и патриотом опять заделался

Когда это я утверждал что я патриот?
Опять врешь?
Ну вот, видишь, не можешь без провокаций.
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