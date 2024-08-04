Отправлено: - 21:42

111:

Главно не просил и не стоял на коленях, как некоторые перед поляками..

Цитата:....не поляки а немцы,не стою на коленях а честно зарабатываю,не ворою как некоторые колбасу и отруби,не клянчу у государства,преду пошью костюм с отливом и на Гаваи полечу потом приеду и машину с салона возьму,найму работяг и капитальный евроремонт сделаю дома,могу тебя взять подсобником памазком стройматериал подносить строительный мусор будешь сортировать и в контейнеры кладывать оплата достойная могу по дням неделям месячно....как захочешь.....сразу предупреждаю аванс не даю,а то дам потом ищи свещи тебя,бегай за тобой и самое главное без варовства ты ведь как мы знаем на руку не чист,что не было как с калбасой и отрубями у нас не социализм а капитализм...короче частная собственность